1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 07 Enero 2020



Andrea, de 28 años, se indignó cuando al revisar quiénes habían visitado sus historias en Instagram se encontró con el perfil de un tal Geovanny, que colocaba fotografías de los glúteos de mujeres, que encontraba en la calle o en el transporte público y que se anuncia con un "liberando la bestia en IESS Ceibos. Atendiendo al afiliado con el besito de buenas noches y el respectivo te amo".

"Me quedé en shock porque es un funcionario del Seguro Social, a quien con nuestros aportes como afiliados le pagamos el sueldo. Con su voyerismo o no sé qué tenga las personas que se atienden en el Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos están vulnerables. El señor toma fotos de desconocidas sin consentimiento", contó Andrea, a este Diario, la mañana de este martes 7 de enero del 2020.

La chica, quien vive en Guayaquil, comentó que su primera reacción fue denunciar al hombre a través de su cuenta de Twitter. "Me pareció algo enfermizo. Las mujeres en ningún lugar podemos sentirnos seguras. No hay certeza de lo que nos pueda ocurrir. Entre quienes respondieron alguien dijo que es camillero en el IESS. ¿Qué tal si una mujer está inconsciente, luego de algún procedimiento?".

En una de las publicaciones de este hombre, de las que Andrea hizo captura de pantalla, se ve a dos chicas, de espaldas, caminando. El escribió: "El almuerzo de hoy" y acompañó la frase con emojis de caras babeando y un mono tapándose la cara. En otra igual apunta de la cintura hacia abajo en la toma a una chica en un bus y escribe: "Casual probando el enfoque".

Andrea en su denuncia en Twitter dijo: "Pilas con la foto de la Metrovía, es un close up de la nalga de una chica que él no conoce, que no es su amiga, que vio en la calle y le gustó. Esa gente está en el IESS".

También "lo que más me perturba es que toma fotos afuera de los centros de salud. Así como cuando uno sale a tomarse un descanso, unos bajan a tomarse una cola, a fumarse un cigarrillo, él baja a tomarle fotos de espaldas a mujeres y adolescentes".

Un día después, Andrea se siente más tranquila pensando que su denuncia tuvo eco, ya que a través de su cuenta de Twitter, ayer, 6 de enero del 2020, el IESS envió un comunicado, a través del que anuncia: "Ante los mensajes que circulan a través de redes sociales sobre el mal accionar de uno de los servidores públicos del Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos.

Informamos que una vez verificado que el ciudadano sí trabaja en nuestra casa de salud; y además, ha cometido estos actos mal intencionados, tomaremos las acciones administrativas correspondientes".

También rechazan "de manera rotunda cualquier expresión o acto que atente contra los derechos de las mujeres; y ratificamos nuestro compromiso de lucha por erradicar la violencia de género, apegados siempre al código de ética de la institución".

Para Andrea esa fue una buena noticia. "Las mujeres hemos aguantado tanto y ya no debemos dejar pasar estos abusos. Esas personas deben saber que no pueden estar cómodas cometiéndolos. No más generaciones sufriendo acoso. En la calle también yo tengo la costumbre de encarar a quien me acosa. Aunque me provoca full miedo siento que mi respuesta abre la probabilidad de que eso no se siga repitiendo". (El Comercio)