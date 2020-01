1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Sábado, 04 Enero 2020

Tres ciudadanos se suman a la lista de personas procesadas por la justicia para esclarecer el robo de más de 100 tortugas del Parque Nacional Galápagos (PNG), hecho que fue denunciado en septiembre del 2018.

El juez Ramón Abad ordenó el 20 de diciembre la vinculación de dos guardaparques del PNG, Daniel T. y Fernando F., y del pescador Édison M.

Otros dos pescadores fueron detenidos y procesados en septiembre y octubre pasados, Gustavo F. y Paúl T., en ese mismo orden. Esta última persona ha sido identificada como ‘transportador’, según la investigación, coordinaba la extracción de las especies desde las islas hasta Guayaquil, para luego trasladarlas a Lima, Perú, donde se las vendía a un traficante de origen chino.

“Existe un árbol telefónico donde consta la conexión entre Paúl T. y el ciudadano chino Xi Ping. Existe también la conexión entre Gustavo F. con los otros involucrados, los señores Daniel T. y Fernando F.”, explica el fiscal Christian Fárez, quien investiga un supuesto delito contra la flora y fauna, que está en etapa de instrucción y que se cerraría el 25 de enero.

Daniel T. y Fernando F. fueron procesados meses atrás por el mismo hecho, pero bajo la presunción de otro delito, asociación ilícita. En esa ocasión el fiscal Modesto Freire decidió no acusarlos “al no existir suficientes elementos de convicción”. No obstante, en el expediente de dicha investigación consta un informe en el que se detallan inconsistencias en el registro de especies que se llevaba en el centro de crianza donde laboraban estas personas, en el que desaparecieron las tortugas (Chelonoidis guntheri y Chelonoidis vicina), calificadas en ‘peligro crítico de extinción’ por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

“Existe un informe de reconocimiento de especies, en el que existen inconsistencias en los tamaños de las especies. De la misma edad que supuestamente son todas, unas tienen de 4 a 7 centímetros de diferencia en el tamaño, lo que hace concluir que fueron sustituidas o reemplazadas por las especies que se encontraban de manera silvestre. Ellos manejan diariamente inventarios. En el 2018 existen descuadres que no son justificados”, detalla Fárez.

El nombre de Édison M. surge, indica Fárez, de una grabación que entregó un testigo. En el audio se escucha una voz, que se atribuye a Paúl T., que detalla cómo se transportaban los animales a Guayaquil.

Pablo Guzmán, abogado de Daniel T., responde a esta nueva acusación: “Nadie puede ser juzgado dos veces por una misma causa”. Y añade que a su defendido se le encargó el centro de crianza ante el periodo de vacaciones de Fernando F. Este Diario solicitó una entrevista a los abogados de Fernando F., pero no hubo respuesta al pedido. (El Universo)