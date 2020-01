1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 02 Enero 2020

Con el propósito de formar a los cuadros diplomáticos y actualizar continuamente a los funcionarios se fundó la Academia Diplomática, en 1989. “La Academia cumplió con esa tarea en el tiempo que estuvo vigente, hasta 2011”, dice Alejandro Suárez, embajador de carrera y director de la escuela.

Fue durante el régimen del expresidente y ahora prófugo de la Justicia Rafael Correa que la Academia cerró. La propuesta habría sido transformar las relaciones internacionales de Ecuador y la institucionalidad de la Cancillería. “Desafortunadamente el Gobierno anterior privilegió el interés del movimiento político, por sobre los del Estado”, dijo Suárez.

Imagen internacional

El embajador Diego Morejón describe que el servicio exterior ecuatoriano es una entidad jerarquizada, así como en las Fuerzas Armadas se ingresa a través de pruebas y después de capacitación especial se logra ser oficial, en el caso diplomático ser Canciller.

Para Morejón, la experiencia de un funcionario diplomático no debe ser menor a los 25 años. Aunque los presidentes tienen derecho a designar embajadores de su confianza, la selección a fin de la ideología política no siempre es acertada. “El embajador debe hacer la gestión por el país, no por un partido”.

El no incurrir en estas prácticas es una garantía para la mejor posición del Ecuador internacionalmente. Antes, la Ley le daba al presidente una cuota política del 25%, ahora es del 70%, con esto se corre el riesgo de una mala representación, aseguran los embajadores.

“El cierre de la Academia trajo la reducción en el nivel y eso impactó también en el desenvolvimiento de la política internacional”, dice Suárez. Ambos concluyen que mientras menos preparados son los diplomáticos, menos acertada es la política exterior.

Concurso

La Ley establece que la carrera diplomática inicia en el rango de Tercer Secretario, para eso, se ingresa por concurso. La convocatoria, explica Suárez, se realizó y hay cerca de 2.000 aspirantes. Ahora están en la fase de desarrollo.

La primera etapa es el registro y la segunda es la de postulaciones (entrega de documentos básicos). Se requiere el título de tercer nivel y un certificado de conocimiento avanzado de idioma extranjero.

Cada etapa de pruebas es eliminatoria. En el transcurso de este mes se rendirán los exámenes sicológicos y los de conocimientos escritos. Después de escogen a 150 mejor puntuados que rinden pruebas orales. Finalmente hay un examen de inglés. El concurso está concebido para 25 plazas. (La Hora)