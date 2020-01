1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 02 Enero 2020

En las elecciones presidenciales del 2021, los ciudadanos extranjeros residentes en el país podrán sufragar solo si se inscriben en el registro electoral. Es decir, no serán empadronados de forma automática, como ocurría desde el 2009, cuando sufragaron por primera vez para elegir autoridades en territorio ecuatoriano.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) alista una campaña informativa para facilitar el acceso al voto, pese a que este es facultativo para los foráneos. Se busca evitar malestar, pues en las seccionales de marzo del 2019 se redujo el padrón en un 70%, respecto de los empadronados para la consulta popular del 2018.

La disminución se debió a un proceso de depuración que ejecutó el CNE. El hecho causó reclamos entre los extranjeros.

De acuerdo con José Cabrera, vocal electoral, se eliminó a quienes no cumplían con los dos requisitos que establece el Código de la Democracia: residir legalmente cinco años en el país y haberse inscrito en el registro electoral.

El consejero dijo que antes se conformaba el padrón de extranjeros de forma automática, con base en la información que enviaba el Registro Civil.

“Esto hacía que se incluyera a quienes incumplían los dos requisitos, estaban incluso quienes no habían expresado su voluntad de participar en las elecciones. El extranjero sacaba la cédula y el Registro Civil enviaba esa información, había casos de gente que no tenía ni un año en Ecuador y ya estaba en el padrón”.

Así, el organismo quitó del padrón a 113 171 foráneos. Uno de ellos es el colombiano Miguel Rodríguez. Él cuestionó que en las seccionales pasadas no se hubiera informado respecto del registro. “Fui a votar y me enteré ese día de que no podía sufragar, me dijeron que debía inscribirme y presentar unos requisitos, yo nunca supe nada”, contó el colombiano.

Cabrera añadió que para participar en el 2021 existe un procedimiento que cumplir y está estipulado en el reglamento para la Organización y Elaboración del Registro Electoral, del 2016.

El registro se debe realizar en cada elección. “(Los extranjeros) tienen que volver a cumplir ese proceso, ese es el requisito, porque es clara la Ley: dice que se debe generar un nuevo padrón, así que tienen que renovar (la inscripción)”, refirió Diana Atamaint, presidenta del ente electoral.

El procedimiento para informar a quienes deseen participar en los comicios empezó en agosto pasado. Atamaint recordó que el 28 de agosto sostuvo una reunión con el Cuerpo Diplomático acreditado en Ecuador, para explicar sobre el tema. Afirmó que no se trata de xenofobia ni exclusión, sino de aplicar lo que establece la Ley.

Así, se acordó que se enviarán brigadas del organismo a las embajadas y consulados para que se puedan empadronar. También, cuando se haga la campaña de cambios de domicilio se incluirá a los ciudadanos extranjeros.

El peruano Augusto Cortez espera la información oficial para registrarse. Tiene altas expectativas. Hace 23 años llegó a Guayaquil desde su natal Lima. Cree que, aunque nació en otro país, conoce las deficiencias en el Ecuador.

El venezolano Carlos Mejía cree que en la campaña pasada no hubo suficiente información. “Yo vivo hace doce años y voté una sola vez, espero poder inscribirme para elegir al mejor de entre todos los candidatos, busco lo mejor para mis dos hijos que son ecuatorianos, el futuro es para ellos”.

Las cámaras binacionales también tienen perspectivas. María Antonieta Reyes, presidenta de la Cámara Ecuatoriana-Americana, se mostró a favor del cambio. Aseguró que en Estados Unidos, por ejemplo, los electores se inscriben para participar en comicios.

“Todo lo que está escrito en las normas será siempre seguido por los ciudadanos americanos, son muy respetuosos de las normas establecidas”. No obstante, pidió al CNE que la información del proceso fuera clara, abierta y precisa.

En las elecciones seccionales de marzo del año pasado, el Consejo Nacional Electoral realizó una depuración de los extranjeros del padrón electoral. Así, 113 171 personas fueron eliminadas del registro por no cumplir varios requisitos.

