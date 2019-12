1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 31 Diciembre 2019

Seis niños de entre 5 y 9 años se salvaron de morir gracias a la rápida reacción de otro menor de 10 años cuando sufrieron un accidente de tránsito en el sector Los Sauces del cantón Girón, provincia del Azuay.



El percance ocurrió la tarde del pasado viernes 13 de diciembre en la comunidad de El Pongo Alto. El vehículo implicado era uno tipo jeep que rodó por una pendiente de unos 80 metros (m). Un niño de 8 años no se salvó.



Ahora, las autoridades locales y el Cuerpo de Bomberos gestionan que en enero de 2020, Erick Joel Zhagui Guallpa, de 10 años, sea declarado héroe.



Erick Zhagui contó al diario El Mercurio que la mujer que conducía estaba en el teléfono celular y luego soltó el volante por lo que cayeron al abismo. “Ella no me ayudó, salió del carro, recogió algunas pertenencias y se fue corriendo entre el monte…”, contó el pequeño.

El niño explicó que el Vitara quedó entre los arbustos y para rescatar a su hermano, primos y vecinos intentó romper la ventana con una roca de lodo seco que ingresó al vehículo y que se deshizo. Ante la desesperación, el menor dio tres cabezazos y logró romper el vidrio. De esa manera evacuó a los seis niños con vida, hasta la vía principal.



El Cuerpo de Bomberos de Girón brindó atención prehospitalaria a los pequeños y se recuperó el cuerpo de Jhondel Otavalo que pereció en el accidente vial. (Ecuavisa)