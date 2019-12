1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 31 Diciembre 2019

El 26 de agosto marcó un antes y un después en el proceso de movilidad de los ciudadanos de Venezuela en Ecuador.

Desde ese día, el Gobierno exige visa humanitaria a los extranjeros de esa nación que desean ingresar al país. Con ello, se buscó establecer un proceso migratorio ordenado y una regulación apropiada, según el Decreto Ejecutivo 826.

En ese mes que entró en vigencia la disposición arribaron a Ecuador, por el puente de Rumichaca, 73 022 viajeros venezolanos y salieron 7 961.

Unos 2 000 entraron horas antes de las 00:00 del 26 de agosto, solamente con la cédula de identidad y la tarjeta andina. Sin embargo, la tendencia cambió en los cuatro últimos meses de este año.

Según las estadísticas de Migración del Ministerio de Gobierno, la salida de venezolanos empezó a superar al número de ingresos, desde septiembre último.

De esta manera desaparecieron las largas filas de viajeros que esperaban cruzar de Colombia a Ecuador. En los ocho primeros meses de este año la oficina de Migración atendía 2 000 trámites diarios. Actualmente el promedio es de 20.

Para Daniel Regalado, representante de la Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador, la medida era necesaria para frenar el arribo desordenado y sin planificación de muchos de sus compatriotas. Eso se reflejaba en la presencia de migrantes que dormían en los parques y calles, especialmente del norte del país.

El activista considera que esa realidad afectaba a los que ingresaron de manera formal. También aplaude los esfuerzos por regularizar la presencia de estos migrantes.

Desde el 26 de octubre pasado hasta el 26 de este mes, Ecuador ha otorgado 9 001 visas de Residencia Temporal de Excepción por Razones Humanitarias a ciudadanos venezolanos. Este proceso de regularización concluirá el 31 de marzo del 2020.

Pero no todos han alcanzado este beneficio migratorio. La principal causa para quienes se les rechazó el visado es que incumplen dos de los principales requisitos: haber llegado al país después del 26 de julio, cuando se emitió el Decreto; y no haber ingresado legalmente a Ecuador.

Entre los que van a Venezuela por estas fechas están los que han legalizado su permanencia en el país y viajan para visitar a sus familiares. Otros, en cambio, retornan desilusionados por no haber conseguido empleo o haber sido víctimas de xenofobia y discriminación, explica Regalado.

Para la catedrática Guadalupe Yapud, quien ha realizado investigaciones sobre migraciones en Imbabura, un factor que marcó este año fue el femicidio de Diana Carolina, en Ibarra, el 19 de enero pasado. “Ese caso desató un sentimiento de xenofobia contenido de mucha gente, que luego se regó por el país”.

La Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador espera con atención las cifras del censo migratorio. Quieren saber exactamente cuántos son. Las estimaciones de Acnur -calculadas antes de agosto pasado- para este año se preveía que Ecuador acogería a unos 500 000 venezolanos.

Según autoridades migratorias de Ecuador, a pesar de las restricciones que se han impuesto en el país y otras naciones como Perú, hay migrantes que se arriesgan a cruzar las fronteras por pasos ilegales en la frontera con Colombia.

Así ratificó Patricia Almeida, secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de Derechos del cantón Tulcán en Carchi, que entre sus ejes de trabajo tiene la movilidad humana.

Este fenómeno ha impulsado la labor de instituciones humanitarias en el país. Entidades como Acnur, por ejemplo, crearon este año la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela.

Es una guía de asistencia que indica los lugares en donde los viajeros pueden alojarse temporalmente; recibir atención en salud y nutrición. También se detalla los datos de otras instituciones que ofrecen ayuda.

