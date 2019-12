1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Martes, 31 Diciembre 2019

Desde hace algunas semanas ‘María’, (nombre ficticio), modificó los uniformes de la unidad educativa en la que cursa el segundo año de bachillerato, pues; la falda y blusa que tenía ya no cubrían el crecimiento de su barriga.

Apenas tiene 16 años de edad y lleva 12 semanas de gestación, situación que empieza a limitarla de muchas actividades con sus amigas. “Me han dado el apoyo moral, pero es verdad que ya no puede salir a divertirse con ellas porque ahora tengo que cuidar esta bendición”.

La noticia cayó como balde de agua fría en su familia, sobre todo para sus padres, quienes no le daban permiso para tener novio. Sin embargo, con el paso de los días fueron asimilando las cosas y decidieron ayudarla “hubo llanto y dolor en ellos, pero aceptaron. Solo me pidieron que no abandone mis estudios”, expresó.

Cifras

De acuerdo con las estadísticas de los Distritos de Salud 1 y 2, en Santo Domingo aumentaron los partos de mujeres adolescentes; quienes a lo largo de su gestación han sido atendidas en los subcentros públicos, esto en el caso de que no hayan optado por la consulta privada.

En lo que respecta al Distrito No.1, de enero a noviembre 2019, 287 menores de edad han parido en los establecimientos de esta jurisdicción. Mientras tanto, en el Distrito 2 se habían atendido 190 partos de adolescentes hasta el corte de octubre del presente año.

De acuerdo con los funcionarios del Ministerio de Salud Pública, (MSP), los números de estos casos son superiores a los de 2018. Ellos destacan que la situación es preocupante; porque a escala nacional también han subido estas estadísticas.

Carlos Ordóñez, director del Distrito No.2, dijo que continuarán impulsando los programas para llegar con un mensaje de concienciación a los adolescentes. Además, recordó que el riesgo de muerte es tres veces mayor en las menores de edad que quedan embarazadas “es importante la ayuda de los padres de familia. Hay algunos que impiden que sus hijos se acerquen a nuestros clubes de salud sexual y reproductiva”. (La Hora)