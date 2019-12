1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 31 Diciembre 2019

Quién no ha cantado en cada fin de año alguna línea de la canción “El año viejo”, el legendario éxito interpretado por varios intérpretes a nivel de Latinoamérica, que a lo largo de muchos años ha llenado de nostalgia a familias latinoamericanas antes, durante y después de la llegada del Año Nuevo.

Este tema fue escrito por el compositor colombiano Crescencio Salcedo y en sus versos más sonados dice: “Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas". Inolvidable es la frase: "¡Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra!”.

Salcedo tenía en su garganta una orquesta completa. Imitaba los sonidos de la trompeta, el saxofón, la gaita, los tambores. Decía que no inventaba nada, que solo contaba lo que miraba todos los días.

Una melancolía

Las emisoras de radio la hacen sonar varias veces durante el 31 de diciembre y, cuando las manecillas del reloj se acercan a las 12:00 de la noche, esta canción se vuelve melancolía, tristeza y quejido.

En los países de Colombia y México esta canción tiene un significado especial porque el compositor es colombiano y el cantante que ha tenido éxito con esta melodía, mexicano. En vecino país del norte es considerado patrimonio nacional.

Yo no olvido el año viejo,

porque me ha dejado cosas muy buenas.

Me dejo una chiva, una burra negra,

una yegua blanca y una buena suegra…

