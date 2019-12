1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 30 Diciembre 2019

El sargento segundo Johnny Camino, de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), fue atacado con un machete cuando trabajaba en el cantón Yaguachi, provincia de Guayas. El hecho ocurrió la noche del domingo 29 de diciembre de 2019.

El vigilante contó que dirigía el tránsito afuera del supermercado del cantón cuando pasó un hombre en una motoneta, placa HI-623D, y se dirigió a él de forma agresiva. "Estaba evidentemente alcoholizado".

Según la víctima, minutos después el motorizado volvió a pasar por el sitio y casi se accidenta.

"Me insultó, nos insultamos y condujo hasta detrás de una piladora. Ahí dejó la moto y me invitó a pelear. Yo retrocedí y él sacó un machete. Me iba a dar en la cabeza, pero atravesé el brazo".

De acuerdo con información preliminar de la CTE, el sospechoso es de apellido Jiménez y se lo conoce con el apodo de "Chuzudo". Este aún no ha sido localizado.

Camino aseguró que antes tuvo problemas con el ciudadano, quien le ha dicho que "nadie me puede detener aunque no tenga licencia". (El Telégrafo)

[Guayas] Nuestro respaldo al sargento Johnny Camino, quien fue agredido con un machete ayer en el cantón Yaguachi. El conductor de una motoneta que estaba en aparente estado etílico protagonizó el ataque y escapó de la escena. pic.twitter.com/lovZ8YpOak — Comisión de Tránsito (@CTEcuador) December 30, 2019