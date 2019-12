1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Juan Fernando Velasco, que se posesionó como ministro de Cultura en julio pasado, cierra el año con la idea de institucionalizar las políticas culturales. A favor, dice, están los incentivos a la inversión. Reconoce que hubo errores en la Feria Internacional del Libro (FIL), pero defiende “el concepto”.

En seis meses de gestión, ¿cuáles son los puntos más destacados?

Ecuador Creativo es el plan macro, que busca fortalecer las industrias culturales y creativas. Su primera etapa propone la institucionalización del sector. En ese contexto, logramos IVA cero para la mayoría de servicios culturales y artísticos, acceso al crédito, baja de aranceles, incentivos tributarios... Se debe entender que somos un sector productivo y que los bienes culturales no son un lujo, sino herramientas de trabajo.

¿Esa es la institucionalización?

Son cosas que cambian la perspectiva del quehacer cultural y artístico. El Ministerio de Cultura no debe decir qué crear, qué se dice y qué no ni cómo se lo dice..., sino generar las condiciones.

Hasta ahora, las autoridades de turno han impuesto sus decisiones

Yo llegué a cumplir la Ley de Cultura, que no la escribí yo. Hay que respetar los procesos y no pensar que esta es una hacienda. No tiene sentido reinventar nada. La clave de la institucionalización es lograr el equilibrio.

¿Un equilibrio que atraviese toda la gestión?

Exactamente.

Pero en la FIL, diría yo, no hubo tal equilibrio. El favoritismo recayó sobre editoriales independientes y las grandes librerías no estuvieron. Así, bajó la oferta y perdió el público.

A mí me encantó ver a las editoriales independientes en un lugar preponderante. No hay que olvidar que esto es dinero público y, desde una percepción de equidad, son las que más deberían beneficiarse. Ahora, la FIL es un evento; no está institucionalizada. No había dinero... Institucionalizar no solo es decir ‘hay que hacerlo cada año’, sino definir mecanismos, entender cómo se contrata, quiénes son los aliados, las fechas, cómo se financia, los objetivos... En eso vamos a trabajar para el 2020. El desafío es lograr que la FIL esté institucionalizada, que se realice de la misma manera cada año, que no llegue el siguiente ministro y no tenga presupuesto.

¿Perjudicó el cambio de fechas (pasó de noviembre a diciembre)?

Efectivamente, nos hubiera ido mejor en noviembre, pero pasamos de no tener dinero a las protestas de octubre. Nos sentamos con la Cámara del Libro y les dijimos qué hacemos con la fecha. La respuesta fue ‘hagámosla en diciembre’.

¿Y la Cámara del Libro se bajó en el camino?

Poco antes de que empiece la FIL, cuando se sortearon los puestos, nos enteramos (de eso). Ese día se bajaron las grandes librerías.

¿Por centrarse en el concepto se escaparon detalles, como que no funcione el único cajero en una feria que no aceptaba pagos con tarjeta?

Yo creo que la feria fue fantástica. Tal vez, por el cortito tiempo que teníamos, hubo errores, pero el concepto es lo relevante. ¿Preferías una feria llena de lo mismo, en la que funcione el cajero, o una que apueste por las editoriales independientes, por los ecuatorianos? Yo me quedo con esta, porque estamos tratando de cambiar las cosas. Y, claro, iremos mejorando. (El Universo)