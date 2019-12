1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 27 Diciembre 2019

En la vía Guayas - Santa Elena, desde el viernes 27 de diciembre de 2019 los conductores de carros livianos que crucen el nuevo peaje de Chongón tendrán que pagar un dólar de ida y otro de vuelta.



La nueva estación está ubicada a la salida de Guayaquil,en el kilómetro 24 de la vía a la Costa, cerca del antiguo peaje, donde se cobraba 25 centavos.



El incremento también es para vehículos pesados. Por ejemplo, los vehículos de 2 ejes tienen que pagar $2; los vehículos extrapesados de 3 ejes, $3.



Los de 4 ejes, $4; los de 5 ejes, $5; y los vehículos extrapesados de 6 ejes pagarán $6.



Entre tanto, los choferes de este tipo de carros muestran su inconformidad. “Yo vengo pagando 5 dólares y aquí no sé cuánto será. No estoy de acuerdo”, afirmó Oswaldo Arteaga, conductor de vehículo pesado.



Los recursos recaudados por el pago del peaje se invertirán en el mantenimiento de la carretera, así como en seguridad vial, ha asegurado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Además, insisten en que este cobro no afectará las tarifas de transporte público.



El nuevo peaje cuenta con ocho casetas de cobro, además a un costado hay servicio médico y mecánico.



Los días 31 de diciembre de 2019 y 1 de enero de 2020 no se cobrará peaje con la finalidad de prevenir la congestión vehicular.



Por su parte, William Ayala, jefe de operaciones de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), alista un operativo.



En la misma vía se prevé instalar otras dos estaciones de peaje: una en Playas y otra en la comuna Buenos Aires.



Por la vía Guayas - Santa Elena pasan al menos 16 mil vehículos cada día rumbo a las playas de la península. En vísperas del feriado de fin de año, el tráfico se incrementa. (Ecuavisa)