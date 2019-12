1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 24 Diciembre 2019

En esta época del año en casi todas las reuniones familiares, de amigos y en las escolares no pueden faltar los villancicos y canciones alusivas a la Nochebuena y Navidad, varias de ellas evocan momentos inolvidables de la infancia.

Canciones como Dulce Jesús Mío, Burrito Sabanero o Rodolfo el reno forman parte de la selecta lista de éxitos navideños más escuchados en todo el mundo cristiano católico. En este punto hay que diferenciar lo que es un villancico y una canción de Navidad.

Los villancicos son originarios de España y son cantos que registran la vida cotidiana de una región o un pueblo en particular, concretamente de las villas, es decir, caseríos agrupados que forman un pueblo o ciudad.

Registros históricos aseguran que este canto surgió en el siglo XIII, pero no fue en los siglos XV y XVI que sus melodías fueron relacionados a la Nochebuena, al introducir en sus versos a personajes íconos de la Natividad como El niño Jesús, la Virgen María, San José y hasta el burro, la vaca o el buey. Los villancicos están estrechamente ligados al folclor de un pueblo y su relación con los personajes bíblicos de la natividad.

Un villancico puede adaptar la escena de la Navidad con las particularidades de un determinado país o región, cuya musicalización es recreada con instrumentos propios del país de donde se origina. Por ejemplo, la ecuatoriana Margarita Laso interpreta villancicos que están relacionados al folclor Latinoamérica, especialmente en sus ritmos. Aquí interpretando un vals navideño:

Las canciones de Navidad son composiciones más modernas, varias de ellas, escritas en el siglo XVIII, especialmente en Estados Unidos. Varios de estos tienen una connotación más comercial de la Navidad en la que evocan escena de regalos, árbol de Navidad, chocolates y reuniones en familia. Hay canciones que fueron adaptadas, pero su composición original no guarda relación con el nacimiento de Jesús en el pesebre.

A continuación la historia de algunos temas más emblemáticos de la época:

Dulce Jesús mío

Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas Niñito, ven no tardes tanto”. Este es uno de los villancicos más populares de Latinoamérica, especialmente en Ecuador. Esta canción fue escrita por el lojano Salvador Bustamante (1876), quien además escribió Claveles y rosas y Ya viene el niñito.

Estas composiciones las hizo cuando vivía en Guayaquil, mientras era organista en la iglesia de San Francisco. Los hermanos Juan y Luis Trujillo Echanique interpretaron estas canciones navideñas cuando tenían 5 y 7 años, respectivamente.

A pesar de la fama de Los Pibes Trujillo, como se los conocía estos hermanos, los infantes tuvieron una vida rodeada de maltratos y abusos por parte de su tío, quien les obligó a cantar y grabar estos temas. Los padres de los menores habían fallecido al momento de la grabación.

Burrito sabanero

“Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén… Si me ven, si me ven, voy camino de Belén”. Así reza una de las canciones más escuchadas y queridas por los niños, Burrito Sabanero.

Este tema es un villancico venezolano que fue creado por el arpista y compositor Hugo Blanco en la Navidad de 1972. El destacado folclorista venezolano, Simón Díaz fue el primero en grabarlo, bajo el acompañamiento de la Coral Infantil de Venezuela.

Luego lo grabó el grupo musical infantil La Rondallita, en noviembre de 1975 con la voz solista del niño Ricardo Cuenci, siendo esta última versión la que alcanzó gran popularidad en varios países de Hispanoamérica y Europa.

Los peces en el río

“Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido, Beben y beben y vuelven a beber… Los peces en el río por ver a Dios nacer”. No se conoce con exactitud ni el nombre del autor ni la fecha de su composición. Se conoce que este villancico es de origen español, concretamente de la comunidad valenciana. Estudiosos aseguran que este canto tiene una influencia árabe en su tonalidad y en la estructura de la composición.

Se cree que fue Hernando de Talavera, el primer arzobispo de Granada tras el triunfo de los católicos sobre los musulmanes, quien a finales del XV tomó la decisión, a la postre revolucionaria, de escribir coplas y cantos en son de burla para el pueblo musulmán.

Sea cual sea su origen, lo cierto es que este tema es uno de los más populares en esta época.

Navidad, Navidad dulce Navidad

“Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad”. Así empieza la canción Navidad, Navidad dulce Navidad. Esa es la adaptación del clásico estadounidense Jingle Bells.

El tema original fue escrito entre 1850 y 1857 por el compositor estadounidense James Pierpont (1822-1893) bajo el título de The One Horse Open Sleigh y fue publicada en la ciudad de Boston por la compañía Oliver Ditson & Co. el 16 de septiembre de 1857. La canción original no está relacionada con la Navidad, pero con el pasar de los años fue adaptada en el coro de una iglesia y se popularizó. Se desconoce quién hizo la adaptación.

Este tema ha sido interpretado por varios artistas del mundo en diferentes versiones como Elvis Presly, Frank Sinatra, Ariana Grande, Luis Miguel, entre otros.

Rodolfo el reno

“Era Rodolfo un reno que tenia la nariz, roja como un tomate (grana) y de un brillo singular… Todos sus compañeros se reían sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar”.

Esta canción de Navidad, cuyo título original es Rudolph, the Red-nosed Reindeer, es una adaptación hecha por Johnny Marks en 1948, del personaje Rodolfo, el reno que aparece en el poema de 1939 de Robert L. May, Twas the Night Before Christmas, cantado por primera vez por Harry Brannon y grabado por primera vez en 1949 por Gene Autry.

En español tiene varias versiones por lo cual hace difícil determinar el autor o autora original.

Last Christmas

“Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears…I'll give it to someone special”. Last Christmas, La Navidad Pasada en español, es una canción del dúo británico Wham! que publicó Epic Records en 1984. Fue escrita por George Michael y es uno de los temas más escuchados en todo el mundo y reversionado por incontables músicos y cantantes. (El Telégrafo)