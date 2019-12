1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 23 Diciembre 2019

Cuando se cumplen 69 días desde que la Fiscalía inició la investigación del delito de rebelión contra la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el secretario Ejecutivo de la Revolución Ciudadana (RC), Virgilio Hernández; el dirigente de RC, Christian G., y Pablo D., la mañana de este lunes Germán T., funcionario de la Prefectura de Pichincha que estaba a cargo del área de seguridad, rindió su testimonio anticipado.

La audiencia reservada inició a las 09:00 en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. En ella participó la presidenta subrogante de la Corte de Pichincha, Patlova Guerra, y el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán. El testimonio se realizó con uso de la cámara de Gessel,

Germán T. en una versión inicial, la cual fue usada en la audiencia de vinculación de Hernández al caso, señaló que cuando se posesionó en el cargo la prefecta Pabón -mayo de 2019- ella habría mandado desconectar y retirar todo el sistema de seguridad que existía en el piso 21 de la Prefectura de Pichincha.

Incluso el testigo habría contado que se deshabilitó el sistema de circuito cerrado de televisión local que existía.

La reunión en el piso 21

Según la versión de Germán T., varias personas subían a reunirse en el piso 21 de la prefectura, las cuales al inicio ingresaban por la planta baja y luego lo hacían por el parqueadero. Entre las personas vistas, señaló el testigo, estaban la asambleísta Gabriela Rivadeneira; el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuarez; y el actual procesado Virgilio Hernández, quien, dijo, fue visto días antes de las protestas de octubre pasado.

Fausto Jarrín, abogado de Christian G., aseguró que el testimonio anticipado del testigo protegido de la Fiscalía fue convocado ilegalmente a realizarse en la cámara de Gessel. Él recordó que impugnó la diligencia y no se le ha respondido, posiblemente, dijo, porque existió un cambio de juez.

"Yo no asistí a esa diligencia porque es ilegal. La cámara de Gessel está considerada para otras circunstancias. El testigo no ha fundamentado la razón del testimonio y mucho menos de la utilización de la cámara de Gessel y esta defensa cansada de ese tipo de abusos no va a avalar una actividad procesal como esa", apuntó Jarrín.

Audiencia contra cuatro procesados

Mañana martes 24 de diciembre, en la Corte Provincial de Pichincha se realizará la audiencia de formulación de cargos contra los cuatro procesados en esta causa. El delito se mantendrá en rebelión, pero en lugar de señalar el numeral cuatro del artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se acusará por el primer inciso del 336.

Para Jarrín está reformulación no solo significa que su cliente "no fue financista de grupo armado alguno" porque ya ahora no existe una acusación por grupo armado, sino que el 95% de elementos planteados por la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos y por los cuales se pidió prisión preventiva no existieron.

"A mi criterio esta es la demostración una vez más de que Fiscalía actúa apresuradamente, sin fundamento y los jueces están permitiendo a Fiscalía que mantenga personas presas sin los requisitos que establece el COIP. Espero que esto genere que inmediatamente de la diligencia de reformulación de cargos la jueza nos permita discutir las medidas que fueron autorizadas el 14 de octubre pasado y resulta que ahora nada de eso existía", dijo el abogado del dirigente de RC, Christian G. (El Universo)