1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 23 Diciembre 2019

Desde hoy hasta el 26 de este mes de diciembre los bachilleres graduados en años anteriores, que lograron inscribirse correctamente para rendir el examen Ser Bachiller en enero 2020, tienen la oportunidad de seleccionar el lugar, hora y fecha en la que darán la prueba, según informó la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Esta secretaría recuerda al estudiante que no puede escoger una sede diferente al lugar de su residencia. "Al seleccionar el sitio para dar el examen se desplegarán únicamente las opciones de sedes del lugar que haya sido declarado como residencia en la ficha de registro", señala.

Según la Senescyt, si selecciona una sede por error no podrá cambiarla y si el aspirante por una situación de fuerza mayor no puede presentarse en la sede asignada y desea presentarse en otra no podrá hacerlo. Solo tendrá la opción de rendir la evaluación en otra fecha.

Si el aspirante no seleccionó sede en el plazo establecido no podrá rendir el examen Ser Bachiller y si el aspirante selecciona la sede, pero no se presenten a rendir el examen será sancionado.

En tanto, los estudiantes de tercero de bachillerato, régimen Costa; las personas privadas de la libertad (PPL), Aulas Hospitalarias, población CETAD (Centros de Tratamiento de Adicciones), los aspirantes residentes en el exterior y los aspirantes con discapacidad contarán con una sede preasignada.

Desde hoy (23 de diciembre) estos últimos grupos no deberán realizar ningún procedimiento en la plataforma Ser Bachiller hasta el 26 de diciembre de 2019, pero sí deberán ingresar del 12 al 23 de enero 2020 y descargar, guardar e imprimir su comprobante de asignación de sede.

El mismo procedimiento deberán hacer los bachilleres de años anteriores que seleccionaron el día, hora y lugar para dar la evaluación. Además de imprimir el comprobante todos los aspirantes podrán encontrar las credenciales (usuario y contraseña) indispensables para rendir el examen.

Evaluación para bachilleres en enero

El comprobante es un requisito indispensable para presentarse a la evaluación que se efectuará del 17 al 23 de enero de 2020 en el siguiente cronograma:

El 17 para personas con discapacidad

18 y 19 para los bachilleres de años anteriores

Del 20 al 23 para estudiantes de tercer año de bachillerato

En este examen se aplicará desde el próximo año el nuevo modelo de evaluación que tiene entre las principales modificaciones: la reducción de 155 a 120 preguntas. Los campos a rendir solo serán Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Se eliminó el campo abstracto y estará transversalizado en toda la evaluación. El tiempo máximo de la prueba será de 150 minutos.

Según la Senescyt, un total de 293 025 personas se inscribieron para rendir este examen. De esta cifra, el 42% corresponde a la población no escolar, es decir aquellos bachilleres graduados en años anteriores; y, un 58% son parte de la población escolar.

La Secretaría señala que estas cifras muestran que en el primer semestre 2020 habrá una mayor participación de la población perteneciente a pueblos y nacionalidades, puesto que existe un aumento del 28%. De igual forma, hay una mayor participación de mujeres con un 51% de inscripciones.

Además, el número de personas no escolares que presentan discapacidad y que se encuentran inscritas, aumentó en 13 puntos porcentuales, con respecto al régimen Costa anterior, siendo la discapacidad física la más representativa con el 42 %. (El Universo)