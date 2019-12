1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 22 Diciembre 2019

Los países del norte de Europa lideran el Índice de Felicidad 2019 de Naciones Unidas con Finlandia, Dinamarca y Noruega a la cabeza.

El informe clasifica a las naciones según seis indicadores que reflejan el bienestar: ingresos, libertad, confianza, esperanza de vida saludable, apoyo social y generosidad.

Ecuador bajó dos puestos del 2018 al 2019 y ocupa la posición 50 de 156. Está mejor ubicado que las potencias mundiales Corea del Sur, Japón, Rusia y China. A nivel de América del Sur está en sexto lugar, superado, en su orden, por Chile, Brasil, Uruguay, Colombia y Argentina.

Esto se explica en que hay naciones más desarrolladas en las que sus habitantes viven solos y son más individualistas. “Son lugares donde se inculca mucho la idea del éxito, lo más importante es cumplir con metas, trabajar duro, lo cual es necesario para ser feliz porque si no tienes dinero tendrás mucho estrés, pero se descuidan de la parte humana como pasar en familia y conectar con las personas, entonces se aíslan más la soledad, ambas son una receta para el desastre”, dice la psicóloga Ana Trueba.

En Ecuador se creó en junio del 2013 por decreto la Iniciativa Presidencial para la Construcción de la Sociedad del Buen Vivir en el régimen del presidente Rafael Correa, más conocido como el Ministerio de la Felicidad.

La entidad recibió $7 millones hasta mayo del 2017 cuando se dispuso su desaparición por el Gobierno actual. El periodista Freddy Ehlers fue designado su secretario del buen vivir y tenía 23 trabajadores al cierre de la institución.

Ehlers recibía un salario de $5000 ya que tenía rango de ministro. El último registro público en redes sociales evidencia que disertó en el Foro Internacional de Presupuesto Participativo para el Buen Vivir que se realizó en México, en agosto pasado.

Junto con él estuvieron en el evento el exasambleísta Pedro de la Cruz y la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Juana Miranda.

Ante críticas por la falta de austeridad del régimen en medio de la crisis por la reducción del precio del petróleo, Ehlers afirmó, en abril del 2016 en entrevista con Ecuavisa, que hay que “redefinir el concepto de progreso, desarrollo y de bienestar que no tiene que ser solo material”.

Uno de los objetivos de la iniciativa creada era difundir el concepto de que la felicidad no solo debe medirse desde el desarrollo económico.

En Francia, uno de los países que visitó en mayo del 2015, dijo en una entrevista con la agencia EFE que “cada vez avanza más la idea de que el desarrollo no puede ser solo económico y material, tiene que ser también espiritual”. En esa gira europea además estuvo en España e Italia.



Estudios indican que se llega a un punto en que el salario ya no influye en el bienestar. Uno realizado en EE. UU. concluyó que si un ciudadano de ese país gana desde $75 000 al año, la felicidad ya no está correlacionada con el dinero. “Cuando se logran cubrir las necesidades básicas y se tiene un poco extra para ir de vacaciones y darte uno que otro lujo, pues ganar más dinero ya no te significa mucho para ser feliz”, dice Trueba.

El estudio se puede extrapolar a Ecuador, pero con un umbral más acorde con el costo de la vida nacional. “Si tienes comida en la mesa y un techo sobre la cabeza, ganar más no va a tener el efecto que crees que tendrá”, indica la psicóloga Laurie Santos.

“En EE. UU. ese es el tope, es la mayor cantidad de dinero que influirá en tu felicidad, es decir, si ganas $75 000 al año y te cuadruplican el salario, no vas a tener un cambio proporcional en tus niveles de estrés o de emociones positivas”, acota. (El Universo)

Países ordenados según el Índice de Felicidad del 2019 de Naciones Unidas:

1. Finlandia 7769 2. Dinamarca 7600 3. Noruega 7554 4. Islandia 7494 5. Países Bajos 7488 6. Suiza 7480 7. Suecia 7343 8. Nueva Zelandia 7307 9. Canadá 7278 10. Austria 7246 11. Australia 7228 12. Costa Rica 7167 13. Israel 7139 14. Luxemburgo 7090 15. Reino Unido 7054 16. Irlanda 7021 17. Alemania 6985 18. Bélgica 6923 19. Estados Unidos 6892 20. República Checa 6852 21. Emiratos Árabes Unidos 6825 22. Malta 6726 23. México 6595 24. Francia 6592 25. Taiwán 6446 26. Chile 6444 27. Guatemala 6436 28. Arabia Saudita 6375 29. Qatar 6374 30. España 6354 31. Panamá 6321 32. Brasil 6300 33. Uruguay 6293 34. Singapur 6262 35. El Salvador 6253 36. Italia 6223 37. Bahréin 6199 38. Eslovaquia 6198 39. Trinidad y Tobago 6192 40. Polonia 6182 41. Uzbekistán 6174 42. Lituania 6149 43. Colombia 6125 44. Eslovenia 6118 45. Nicaragua 6105 46. Kosovo 6100 47. Argentina 6086 48. Rumania 6070 49. Chipre 6046 50. Ecuador 6028 51. Kuwait 6021 52. Tailandia 6008 53. Letonia 5940 54. Corea del Sur 5895 55. Estonia 5893 56. Jamaica 5890 57. Mauricio 5888 58. Japón 5886 59. Honduras 5860 60. Kazajistán 5809 61. Bolivia 5779 62. Hungría 5758 63. Paraguay 5743 64. Chipre del Norte 5718 65. Perú 5697 66. Portugal 5693 67. Pakistán 5653 68. Rusia 5648 69. Filipinas 5631 70. Serbia 5603 71. Moldavia 5529 72. Libia 5525 73. Montenegro 5523 74. Tayikistán 5467 75. Croacia 5432 76. Hong Kong (China) 5430 77. República Dominicana 5425 78. Bosnia-Herzegovina 5386 79. Turquía 5373 80. Malasia 5339 81. Bielorrusia 5323 82. Grecia 5287 83. Mongolia 5285 84. Macedonia 5274 85. Nigeria 5265 86. Kirguistán 5261 87. Turkmenistán 5247 88. Argelia 5211 89. Marruecos 5208 90. Azerbaiyán 5208 91. Líbano 5197 92. Indonesia 5192 93. China 5191 94. Vietnam 5175 95. Bután 5082 96. Camerún 5044 97. Bulgaria 5011 98. Ghana 4996 99. Costa de Marfil 4944 100. Nepal 4913 101. Jordania 4906 102. Benin 4883 103. República Democrática del Congo 4812 104. Gabón 4799 105. Laos 4796 106. Sudáfrica 4722 107. Albania 4719 108. Venezuela 4707 109. Camboya 4700 110. Palestina 4696 111. Senegal 4681 112. Somalia 4668 113. Namibia 4639 114. Níger 4628 115. Burkina Faso 4587 116. Armenia 4559 117. Irán 4548 118. Guinea 4534 119. Georgia 4519 120. Gambia 4516 121. Kenia 4509 122. Mauritania 4490 123. Mozambique 4466 124. Túnez 4461 125. Bangladés 4456 126. Iraq 4437 127. Congo 4418 128. Mali 4390 129. Sierra Leona 4374 130. Sri Lanka 4366 131. Myanmar 4360 132. Chad 4350 133. Ucrania 4332 134. Etiopía 4286 135. Suazilandia 4212 136. Uganda 4189 137. Egipto 4166 138. Zambia 4107 139. Togo 4085 140. India 4015 141. Liberia 3975 142. Comoras 3973 143. Madagascar 3933 144. Lesoto 3802 145. Burundi 3775 146. Zimbabue 3663 147. Haití 3597 148. Botswana 3488 149. Siria 3462 150. Malaui 3410 151. Yemen 3380 152. Ruanda 3334 153. Tanzania 3231 154. Afganistán 3203 155. República Centroafricana 3083 156. Sudán del Sur 2853

Fuente: Informe mundial de la felicidad 2019