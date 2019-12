1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 19 Diciembre 2019

“Esta Ley marcará historia en Ecuador, para que nadie sufra lo que nosotros hemos sufrido”. Fueron las palabras, cargadas de dolor y esperanza, de Yanera Constante, miembro de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador (Asfadec) y madre de Giovanna Pérez Constante, desaparecida desde el 4 de octubre de 2010.

Llegó hasta el atril de salón del Pleno de la Asamblea Nacional para pronunciarse sobre el proyecto de Ley Orgánica para Personas Desaparecidas y Extraviadas. Los legisladores se aprestaban a resolver el veto parcial del Ejecutivo, pero, antes, escucharon a Yanera. Ella, apoyó la norma, que será una de las primeras en Sudamérica.

Está de acuerdo en que se establezcan acciones, como la educación, para la prevención, atención e investigación de estos casos, así como procedimientos para su localización y búsqueda. Esta norma, manda que se los encuentre: vivos o muertos, sostuvo.

Su caso, con la desaparición de su hija, en ese entonces de 19 años, no ha tenido esa suerte. Desde hace nueve años, más de 3.300 días, no ha sabido nada de ella. Contó que han pasado más de 10 fiscales y 13 agentes, pero no han concluido con una investigación clara. Es más, denunció que en este proceso se habría vulnerado el principio de reserva y se habría filtrado información a terceros.

Por eso, cree que es correcto que con la Ley se creen fiscalías especializadas y que se capacite al personal. Además, que se desarrolle un registro de personas desaparecidas y extraviadas, así como una base genética, que permita cruzar datos.

La ciudadana felicitó a la Comisión Ocasional, que tramitó este proyecto, por su ratificación para que se asignen recursos, se sancione a los funcionarios que no cumplen con su trabajo y se generen espacios de memoria, “para nunca olvidar los rostros de nuestros desaparecidos”.

El de su hija no lo ha olvidado, porque lo lleva a todas partes. Lo exhibió en el Pleno. Y también lo ha hecho en otros espacios, en México, en Estados Unidos. La madre sigue esperando, según dijo, respuestas, verdad y justicia; mientras sigue alzando la voz, por quienes no la tienen. (Asamblea)