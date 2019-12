Un agente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) fue agredido por un conductor la tarde del miércoles 18 de diciembre en la ciudadela La Garzota, en Guayaquil, tras realizar un llamado de atención.

El uniformado David Mosquera Prieto fue impactado con una gata-hidráulica y como consecuencia su oreja derecha resultó desprendida, por lo que fue trasladado a un centro de salud.

He dispuesto agotar todos los recursos de la ley para capturar de forma inmediata a este peligroso agresor. Insisto en que se lo busque exhaustivamente y sea llevado a la justicia.

He ordenado la compra de dispositivos de defensa no letales para dotar a nuestros uniformados. pic.twitter.com/2yj3UYjyd0