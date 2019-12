1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 13 Diciembre 2019

El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, a través de su cuenta de Twitter, informó que ordenó una investigación al comandate de la zona 8 de la Policía, Ramiro Ortega, a un incidente entre agentes policiales y de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil.

En el video se puede observar a policías reclamando al agente de tránsito sobre una infracción emitida a un vehículo de propiedad de uno de ellos. La voz de una oficial explica que una conductora les reclamó "de una manera prepotente" la detención del vehículo. Inmediatamente uno de los policías asegura que el vehículo es de su propiedad y les dice a los agentes: "he venido pidiendo permiso en mi trabajo. Escapándome para venir... siete días no se me van a llevar el carro". Uno de los motorizados de la Policía empieza a referirse a otro caso aparte y les advierte: "espero que el procedimiento esté bien hecho... nosotros también vamos a actuar de la misma manera. No es una amenaza es una advertencia".

En otro video sobre el mismo caso, subido por el gerente de la Autoridad de Tránsito de Guayaquil, Andrés Roche, en su cuenta de Twitter, se puede observar a uno de los agentes de tránsito explicar que el vehículo fue detenido por circular sin las placas y que la persona al volante aparentemente sería la esposa de uno de los oficiales, según comenta la oficial de tránsito que procedió a la citación. El agente de policía dueño del carro se niega a que su vehículo sea retenido porque, según él, ya está puesta la citación y la retención sería una sanción adicional a la ya impuesta. Además insiste que la placa sí está puesta.

Lo he dicho antes ¡nadie está por encima de la ley! He dispuesto al @GradRamirOrtega de @PoliciaEcuador iniciar un proceso de investigación sobre este caso. Las leyes las deben cumplir todos los ciudadanos con o sin uniforme. El irrespeto a las normas siempre trae consecuencias. https://t.co/PPd50oEMXa — Pedro Pablo Duart (@PedroPabloDuart) December 13, 2019

(Expreso)