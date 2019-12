1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 13 Diciembre 2019

Oswaldo Borja tenía pocos minutos de haber salido de su sesión de diálisis. Su cuerpo estaba debilitado, pero así acudió al plantón pacífico que organizó, a las 09:45 de hoy 12 de diciembre, la Asociación de Enfermos Renales ‘Caminando hacia la luz’.

Mientras los pacientes que reciben atención en la Fundación Renal del Ecuador Íñigo Álvarez Toledo fueron agasajados, aproximadamente 40 pacientes y familiares de Guayaquil se instalaban con pancartas fuera del Gobierno Zonal, para exigir al Ministerio de Salud Pública (MSP), el pago a los Centros Especializados en Salud Renal.

Dora García, presidenta de la asociación, detalló que están preocupados porque la entidad gubernamental tendría una deuda de aproximadamente 10 millones de dólares con las casas de salud que les dan el servicio de diálisis, que están impagas desde hace seis meses.

Aunque Borja asegura que no han dejado de recibir atención, teme que si no cancelan a los centros, estos no les den más el servicio. “Y nuestra vida depende de ello. Una diálisis nos cuesta más de 1.200 dólares de manera externa”, dijo el ciudadano, que tiene insuficiencia renal crónica a causa de la diabetes que padece.

Él recibe diálisis hace ocho meses, y, añadió que este mes tampoco ha recibido el medicamento que toma a diario para controlar su hipertensión.

García detalló que son aproximadamente 400 pacientes los perjudicados en Guayas, pero este es un problema a nivel nacional.

El Expreso trató de comunicarse con la Dirección Zonal de Salud para conocer más detalles sobre la queja que tienen los pacientes, pero hasta el cierre de esta edición no contestaron.

Mirta Landaburu también acudió a la manifestación junto a su esposo. Ella se realiza diálisis en una clínica del norte de Guayaquil y lamenta la incertidumbre en la que están.

“Nosotros somos personas que no tenemos recursos para pagar las diálisis, y si no las recibimos, nos hinchamos y nuestro cuerpo se descompensa”, contó la ama de casa. Son aproximadamente 18 centros de diálisis de las zonas 5, 7 y 8 los que esperan el pago por este servicio médico, indicó Dora García.

Ella ayer dejó una solicitud para dialogar con el coordinador zonal de Salud y conocer en qué fase está el trámite que han realizado los centros especializados.

“El compromiso de los centros de diálisis es velar por el derecho a la vida, pero nos han comunicado que su situación es insostenible, porque necesitan pagar insumos”, manifestó. (Expreso)