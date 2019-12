1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 12 Diciembre 2019

2 días de dolor y para una madre eso es una eternidad de sufrimiento. Esperanza Barzola de Rodríguez, progenitora del ecuatoriano asesinado en Jersey City, Estados Unidos, el martes 10 de diciembre de 2019, permanece en negación. “No lo puedo creer, me parece algo como que estoy soñando y me despierto y me parece que no ha pasado esto”. Un tono derrumbado.



Un violento tiroteo en un almacén kosher (supermercado judío) en Jersey City dejó 6 fallecidos, uno de ellos fue el ecuatoriano Douglas Rodríguez Barzola, quien estaba a cargo del negocio. El compatriota, un ingeniero de 48 años, deja en la orfandad a una niña de 11 años.

En exclusiva para Ecuavisa, recuerda los momentos previos a la tragedia que ha resquebrajado a la familia y, sobre todo, aquella herida... “Nosotros somos una familia cristiana, entonces comenzamos a orar, nos pusimos todos en comunión con Dios a aclamar que si no había sucedido alguna cosa mala, que el Señor lo tuviera con vida, que estuviera en algún lugar donde él se haya podido esconder.Y así fue hasta la noche, un clamor de oración”, cuenta Esperanza, en una suerte de potenciación de su nombre.

“Cuando de noche, nos enteramos, para mí eso fue un golpe tremendo. Ahorita usted me ve un poco tranquila, pero he llorado tanto”, dice Esperanza mientras mueve ligeramente su cabeza, como negando todo.

Ahora, la familia del ecuatoriano asesinado en Jersey City piden ayuda para que el cadáver sea repatriado desde Estados Unidos a Ecuador. Esperanza precisa que ellos no tienen recursos económicos y solicita el apoyo dela Cancillería. (Ecuavisa)