Detalles Publicado el Jueves, 12 Diciembre 2019

Hasta hoy 12 de diciembre los estudiantes de tercero de bachillerato del régimen Costa 2020 y los graduados en años anteriores tienen la oportunidad de inscribirse para rendir el examen Ser Bachiller, de acuerdo al cronograma establecido entre el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

A partir de este examen aplica el nuevo modelo de evaluación que entre las principales modificaciones tiene la reducción de 155 a 120 preguntas. Los campos a rendir son Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

La eliminación del campo abstracto estará transversalizado en toda la evaluación y el tiempo máximo de la prueba de 150 minutos, según el ministerio. Esta prueba representa el 30% de la nota final del grado.

Según un comunicado. los interesados en más detalles pueden acceder a la ficha técnica elaborada por el Ineval en el siguiente link: https://bit.ly/2DlosWS.

Registro

Los estudiantes de tercer año de bachillerato como los bachilleres graduados en años anteriores deberán ingresar a la plataforma www.serbachiller.ec y crear una cuenta. Si ya tiene una, el aspirante deberá acceder con su usuario y contraseña, y completar la información solicitada de la Encuesta de Factores Asociados que contiene: datos personales, referencia de contacto, cultura, discapacidad y estudios. Toda la información ingresada será debidamente verificada.

Una vez que lo haga deberá, desde el 23 al 26 de diciembre, realizar la autoasignación de sede. A los estudiantes de tercero de bachillerato se les notificará cuándo y dónde realizar la prueba.

Los exámenes se tomarán desde el 17 al 23 de enero de 2020.

La evaluación Ser Bachiller se realiza desde 2014 y desde 2017 se unificó con la evaluación ENES, que había surgido en el 2012 para acceder a un cupo en la educación superior pública.

¿Quiénes no podrán inscribirse?

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación informó que no podrán inscribirse al examen los que aceptaron un cupo en procesos anteriores y no realizaron el proceso de habilitación de cuenta. Tampoco quienes estén participando en carreras focalizadas, si no tienen un título de bachiller otorgado u homologado por el Ministerio de Educación, quienes se encuentren cumpliendo el periodo de sanción por haber aceptado un cupo y no haber hecho uso del mismo, quienes seleccionaron sede en el periodo correspondiente al segundo semestre 2019 y no se presentaron a rendir el examen y no realizaron la habilitación de cuenta. (El Universo)