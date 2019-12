1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 08 Diciembre 2019

En la Unidad Judicial de Gualaceo se desarrolla la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de nueve ciudadanos y cinco personas jurídicas, por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

Según refirió la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado (FGE), estos ciudadanos serían parte de una organización delictiva dedicada a lavar activos en la provincia del Azuay, producto del delito de usura, liderada por el ciudadano Genaro C., quien junto a su círculo familiar y laboral habría lavado grandes sumas de dinero.

Las ganancias obtenidas por el presunto delito las colocaron, estratificaron e integraron a través de la constitución de empresas en los sectores: hotelero, inmobiliario y de telecomunicaciones, desde 2010 hasta 2018, realizando movimientos financieros injustificados por más de 31 millones de dólares, incrementando sustancialmente su patrimonio mediante la adquisición de varios bienes muebles e inmuebles.

De acuerdo a la investigación, el monto del lavado de activos supera los 21 millones de dólares.

Los procesados son: Genaro C., su esposa Carmina L. y la secretaria María G., quienes tienen sentencia condenatoria de dos años de privación de libertad como autores los dos primeros y cómplice la tercera, por el delito de usura. Actualmente se encuentran prófugos.

Además, los hijos de Genaro y Carmina: Andrés C., Luis C., Felipe C. y María C., así como las contadoras Martha L. y Maira C.

Como personas jurídicas están procesadas: Hostería Santa Bárbara, Servicios de Telecomunicaciones GualaceoTeVe, TelefibraTv, BlackTree Industrial y Clholding Grupo Empresarial.

Entre los elementos de convicción constan: pericias contables, documentación de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), copias certificadas de la sentencia por usura, documentación remitida por el Servicio de Rentas Internas (SRI) respecto a la relación de dependencia e información financiera de los procesados.

Además, documentación de bienes muebles e inmuebles, Superintendencia de Bancos, movimientos migratorios y versiones de perjudicados que habrían perdido sus inmuebles por estos préstamos usureros.

Al finalizar la sustentación del dictamen acusatorio, la fiscal Ivonne Proaño solicitó al juez Edwin Regalado que llame a juicio a Genaro C., en calidad de autor; a Carmina L., María G., Andrés C., Luis C., Felipe C. y María C., como coautores.

En calidad de cómplices a Martha L. y Maira C. Además, a las cinco personas jurídicas, como autores a través de sus representantes legales y accionistas.

También solicitó que se ratifique la incautación de dieciséis inmuebles y dieciocho vehículos, así como la prohibición temporal de transferir, enajenar o mover fondos, activos e inversiones de las personas jurídicas.

Asimismo, anunció la prueba documental y testimonial que Fiscalía expondrá en caso de que el proceso pase a la etapa de juicio.

El juez Regalado convocó para el martes 10 de diciembre, a las 08:30, para la reinstalación de la audiencia, que continuará con la exposición de la defensa de los procesados.

El delito de lavado de activos está tipificado y sancionado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).