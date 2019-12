1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 07 Diciembre 2019

La Policía Nacional analiza los videos del asalto a una joyería localizada en las calles Sucre y Montalvo, en el centro de la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua. El hecho se registró a las 19:10 del jueves 5 de diciembre del 2019.

En el video observa el ingreso de los tres sujetos de nacionalidad extranjera al local e inmediatamente sometieron a las empleadas con un arma de fuego.

Luego los empleados de la joyería son amarrados de pies y manos, mientras los sospechosos comienzan a sustraerse, de una de las vitrinas, un lote de joyas de oro entre cadenas y pulseras valoradas en USD 50 000. Además, USD 400 en efectivo y un teléfono celular.

Una llamada al Sistema de Seguridad ECU 911 de Ambato puso en alerta a los agentes de la Policía Judicial, Criminalística y de Flagrancia quienes llegaron al sitio. Sin embargo, los sospechosos que no usaron pasamontañas o máscaras escaparon.

Jorge Pérez, jefe del Circuito de la Policía La Matriz, explicó que se analiza las imágenes de lo ocurrido. Las investigaciones en el caso continúan.

En tanto las unidades Yankees realizaron un patrullaje por el sector y calles aledañas sin lograr resultados positivos. Una de las colaboradoras dijo que les cogieron desprevenidos.

El joyero y el encargado de la Joyería estaban en el taller. “Ingresaron de sorpresa y me apuntaron con el arma de fuego, me dijeron que me quede callada y los otros dos se fueron al taller”.

Según la testigo, el robo tardó alrededor de 30 minutos. “No lograron cerrar las puertas porque no tenían las llaves, nos comenzaron ataron de pies y manos.

“La gente pasaba, pero como estuvimos a dentro no nos vieron. Un cómplice enojado me golpeó la cara y a los otros dos compañeros le hirieron en la cabeza”. (El Comercio)