Detalles Publicado el Jueves, 05 Diciembre 2019

La Comisión Ocasional de Tránsito aprobó el articulado sobre las sanciones administrativas, a través del cual se fortalece el control de las Escuelas de Formación y Capacitación de choferes para la entrega de cualquier tipo de licencia de conducir. Se determinó que la capacitación de estudiantes se llevará mediante el control biométrico y la obligación de que la Escuela entregue a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) el listado de asistentes.

Se conoce que en las Escuelas de Formación se registra un número de los que se inscriben y otro es el número de graduados, en razón de que no existe el reporte de notas y asistencias, lo cual ha llevado a la entrega fraudulenta de licencias, señalaron los parlamentarios. Resaltaron que es hora de poner correctivos a este asunto con la obligatoriedad de que las Escuelas cuenten con relojes biométricos y una serie de estándares a implementar para la formación del chofer tanto profesional como del no profesional. De esta manera se cortaría las malas prácticas que se han dado por años, agregaron.

Los comisionados resaltaron que la educación, capacitación y el fortalecimiento de la normativa permitirá concienciar no solo a los choferes sino a la ciudadanía para reducir la siniestralidad en el país. Lo importante es que luego, en el mediano plazo, la aplicación de la nueva ley de tránsito nos entregue una sociedad que respete las leyes, respete al ciudadano y al peatón; y, se erradique toda forma de corrupción, subrayaron.

En el articulado se determina que las Escuelas de Formación de Choferes no podrán matricular alumnos en un número superior del autorizado. Otro parámetro es no matricular a menores de 18 años de edad, realizar cursos fuera de la circunscripción o en infraestructuras no autorizadas previamente, además de la creación de sucursales o extensiones sin la autorización de la ANT.

Los comisionados también determinaron que constituye una sanción muy grave no cumplir con las revisiones técnicas vehiculares, los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo con las recomendaciones de la casa comercial o fabricante del vehículo, o que no cumplan con el cuadro de vida útil establecido en los reglamentos expedidos por la Agencia de Tránsito.

Otro de los temas en análisis y aprobación fue la prohibición de circulación de vehículos con vidrios polarizados con películas antisolares oscuras o láminas de seguridad que impiden la visibilidad desde el exterior. Sobre este caso, se exceptúan los vehículos cuya fabricación y homologación lo permita, los vehículos de uso oficial, para este último deberán contar con el informe policial que justifique dicha necesidad. Así también, para aquellas personas que tengan algún problema de salud que deberán justificar con el respectivo certificado médico avalado por médicos especializados del Ministerio de Salud Pública. (Asamblea)