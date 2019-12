1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 03 Diciembre 2019

El secretario de Seguridad y Gobernabilidad, Juan Pablo Burbano, presentó recomendaciones para las personas que asistan al concierto que se realizará en el estadio Girón de Chillogallo, en el sur de Quito, la tarde de este martes 3 de diciembre del 2019. Todo el contingente del Municipio de Quito está listo para prestar la atención necesaria.

En las instalaciones del estadio ubicado en las calles Nicolás Cevallos y Luis Duque, equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control, Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y personal de la Empresa Pública Metropolitana de Seguridad coordinarán las operaciones para solventar cualquier inconveniente que se presente.

"Tenemos alrededor de 3 500 personas que vendrán. Está listo el plan de aforo de emergencia que lo hemos trabajado con varias instituciones del Gobierno Central y del Municipio Quito. Estamos preparados para recibir a toda la gente que venga", manifestó Burbano.

El objetivo es que las personas disfruten y que su seguridad esté garantizada en el concierto que se llevará a cabo desde las 18:00. Se espera la presencia de Luis Mateus, Los 4 del Altiplano, Señora Cumbia y Manolo Criollo. Además se contará con la participación de una banda de pueblo que amenizará la fiesta.

Entre las recomendaciones que realiza la Alcaldía están no caminar en lugares apartados, no llevar objetos de valor, cuidar a los niños para que no se extravíen, no involucrarse en riñas, entre otras.

En este concierto estará ubicado un cuarto de mando. Personal del Cuerpo de Agentes Metropolitanos vigilará el concierto con cámaras de seguridad.

Todo esto es parte de un plan que funciona desde el 22 de noviembre y estará hasta vigente hasta el 8 de diciembre. Para cumplir con los tiempos de respuesta se realizaron simulacros a fin de reducir los riesgos que puedan suscitarse. (El Comercio)