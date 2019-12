1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 02 Diciembre 2019

Roberto Passailaigue, director de la Comisión Interventora de la Universidad Estatal de Guayaquil, admite que la función de poner en orden al centro educativo superior ha hecho que se dejen de lado actividades que a la academia también le corresponden realizar, como hacer propuestas para solucionar la crisis económica y política del país o hacer estudios socioeconómicos que incidan en la comunidad ecuatoriana.

En una entrevista, con ocasión de los 152 años de vida de la universidad más grande del Ecuador, con 74 000 estudiantes, Passailaigue señala que ha sido difícil el camino de la intervención. Él está al frente de esta acción desde octubre del año pasado.

“Cuando llegamos no había operatividad, estaba grave la conmoción interna, los trámites eran totalmente irregulares, la contratación no estaba según la ley... Eso que originó la intervención del 2013 no había desaparecido y, lo que es peor, estaba agravado”, señala el interventor. (El Universo)