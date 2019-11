1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 30 Noviembre 2019

Unos cien bachilleres aspirantes a policías no pudieron este sábado hacer la prueba psicológica que desde las 08:00 se toma en la unidad educativa del milenio Alfredo Raúl Verá Verá, ubicada en la autopista Narcisa de Jesús.

Los aspirantes no pudieron sumarse a los 800 que entraron al plantel a hacer el test, debido a que no llevaron la ropa adecuada, traje semiformal, o impreso el formulario de ingreso.

Uno de los aspirantes dijo que se puso jean azul y por eso no entró y que como vive lejos no tiene cómo cambiarse. "Quería comprar un pantalón, pero no hay dónde, además nos dicen que ya no va a pasar nadie más", señaló el joven.

Los que no hicieron prueba tendrán que hacer una solicitud al Ministerio del Interior, en la se explique por qué no pudieron hacer el examen. Luego deberán esperar a ver si les dan una nueva oportunidad. (El Universo)