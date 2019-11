1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 30 Noviembre 2019

Ante la falta de medicamentos y de personal, que afectan la atención de los pacientes, intervinieron el Hospital del IESS de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.



Un ejemplo de la situación en esa casa de salud es el caso de Maria Tixe, quien desde hace dos meses tiene a su padre internado en el hospital, a la espera de una cirugía de cadera, pero por la falta de una prótesis no se ha podido realizar la intervención.

“Que no hay medicina, manda a que compre. Y por eso, doctor, yo soy sin medios económicos, no tengo la platita y ese material dice que vale mil dolares”, le dijo al presidente del Directorio del IESS, Paúl Granda.



Diego García es jubilado, tiene diabetes y pese a que por 40 años aportó al IESS tampoco ha logrado acceder a las medicinas que necesita. “A mí me deben insulina desde hace 7 meses y me toca estar gastando en otro lado porque no hay”, contó.



Además de la escasez de medicamentos, Orlando Soria, médico de la institución, dice que también hace falta personal. “Cómo va a ser posible que tengamos una emergencia, con apenas 2 médicos emergenciólogos, cuando otras unidades del IESS tienen como unos 10-12 médicos emergenciólogos”, expresó.

Paúl Granda, presidente del directorio del IESS, llegó hasta esta casa de salud y en un recorrido pudo comprobar la falta de medicamentos.



Granda constató que varios equipos no estaban funcionando debido a que están dañados. “Hemos tomado la decisión de pedir o más bien cancelar a los funcionarios que estaban encargados de esta institución”, indicó.



La nueva administradora del hospital es una funcionaria del Hospital Carlos Andrade Marín y a ella le acompañará personal de la Secretaría Anticorrupción, quienes investigarán irregularidades en la institución. (Ecuavisa)