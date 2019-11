1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 07 Noviembre 2019

“El dispositivo no fue manipulado, no fue además dañado, lo que involucraba quizá una exposición de las fuentes; eso no llegó a suceder, el equipo está intacto”, dice Rodrigo Salas, subsecretario de Control y Energías Nucleares del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, tras el hallazgo de densímetro nuclear, que fue localizado el jueves 7 de noviembre del 2019 en el parque Las Cuadras, sur de Quito.

El funcionario llegó hasta la escena del crimen radiológico y explicó que el densímetro nuclear sustraído de la Universidad Politécnica Salesiana “se usa para el estudio de suelos en geología, minería...”.

Dos guardias de seguridad hallaron el densímetro nuclear en las inmediaciones del parque Las Cuadras y alertaron las autoridades, quienes activaron el protocolo de emergencia.

Los uniformados notificaron a las autoridades sobre el hallazgo. Un equipo del Cuerpo de Bomberos de Quito bloqueó el área y acordonó la zona por seguridad, en 150 metros a la redonda. Los guardias que encontraron el equipo fueron examinados por personal médico para descartar lesiones.

El equipo contiene una fuente radioactiva que emite radiación ionizante, según el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

Al mando del operativo se encuentra el jefe de la Unidad de Materiales Peligrosos del Cuerpo de Bomberos de Quito, Luis Landívar, quien luego emitirá un pronunciamento sobre el manejo del artefacto, una vez que los uniformados terminen las operaciones.

El Ministerio de Energía informó que aproximadamente a las 14:00 hora local (19:00 GMT) del miércoles 6 de noviembre desconocidos robaron de la Universidad Politécnica Salesiana un densímetro nuclear.

“La manipulación de este equipo es perjudicial para el ambiente y la salud, porque al interactuar con el cuerpo humano puede causar muchas enfermedades e inclusive la muerte. Por lo tanto, manténgase alejado al menos 10 metros de este equipo”, alertó la Cartera de Estado en un comunicado.

La entidad de Gobierno aseguró que el equipo sustraído no tiene ningún valor comercial, ya que para trabajar con el mismo se requiere una autorización del Ministerio de Energía a través de la Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares. (El Comercio)