1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 06 Noviembre 2019

Hoy, 6 de Noviembre de 2019, en la ciudad de Quito, aproximadamente a las 14:00 fue robado un densímetro nuclear de la Universidad Politécnica Salesiana.

El equipo sustraído contiene una fuente radioactiva que emite radiación ionizante. Dicha radiación no se siente, no se ve, ni se huele y se transmite por el aire a distancias de varios metros, mientras más cerca es más peligrosa. La manipulación de este equipo es perjudicial para el ambiente y la salud, porque al interactuar con el cuerpo humano puede causar muchas enfermedades e inclusive la muerte. Por lo tanto, manténgase alejado al menos 10 metros de este equipo.

El equipo sustraído no tiene ningún valor comercial, ya que para trabajar con el mismo se requiere una autorización del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables a través de la Subsecretaria de Control y Aplicaciones Nucleares (SCAN). Así mismo, las empresas que contratan estos servicios deben por Ley solicitar los permisos de movilización y de operación del equipo. La SCAN conoce las características del equipo como números de serie, modelo, etc., y no permitirá que éste pueda ser utilizado.

Si cuenta con información sobre el equipo: no lo use, no lo perfore, no lo manipule e inmediatamente comuníquese con el 911 o a los siguientes teléfonos: 0999501199, 0987596941 0987592887. También pueden escribir a los correos electrónicos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

Técnicos de la Subsecretaria de Control y Aplicaciones Nucleares acudirán inmediatamente para recuperar la fuente. El plan de emergencia ha sido ya activado. Y se solicita a los chatarreros y compradores de artículos metálicos usados que se mantengan en alerta.