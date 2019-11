1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

El 23,9 % de la población nacional tuvo ingresos inferiores a $84,99 en septiembre del 2019 por lo que son considerados pobres, según el último cálculo de pobreza del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (INEC).

Las zonas rurales son las más afectadas con el 40,3 % de la población del campo y en las áreas urbanas llega al 16,3 %.

La pobreza extrema, en cambio, que incluye a los que obtienen menos de $47,9 de ingresos afecta al 8,7 % de la población nacional. En el campo fue del 17,4 % y en el área urbana de 4,6 %.

Las ciudades con mayor tasa de pobreza en septiembre del 2019 fueron Quito (11,2 %), Machala (10,3 %), Guayaquil (8,9 %), Ambato (8,4 %) y Cuenca (4,3 %), que son las cinco donde se mide este indicador.

El porcentaje de pobres por ingresos está estancado en el país con ligeras variaciones sin diferencias significativas desde diciembre del 2014 cuando afectó al 22,5 % de la población nacional.

El estancamiento se da luego del constante descenso de la pobreza por ingresos desde el 2000, tras la crisis económica que azotó al país a finales del siglo pasado e inicios del actual.

Los porcentajes de pobreza actuales que se han mantenido en los últimos cinco años coinciden con un periodo de menores ingresos petroleros para el país desde junio del 2014 por la mayor caída del precio del barril de crudo de los últimos 40 años.

La última cifra por etnias indica que el 43,4 % de los hogares que tienen como jefe a alguien que se identifica como indígena estaban bajo la línea de pobreza en junio del 2019.

La pobreza, el tema recurrente en la protesta indígena en Ecuador desde 1990

Cifras del INEC con información más detallada

Ecuador se convirtió en el octavo país de América Latina en incorporar nuevos indicadores en las áreas de mercado laboral, educación, condiciones de vivienda y de pobreza con mayores niveles de desagregación.

Así se ofrecen estimaciones más precisas, mayor desagregación de la información y nuevos indicadores que complementan cifras coyunturales de los 12 meses del año, informa el INEC.

El organismo oficial de cifras del país trabaja en la implementación de esta nueva metodología desde el 2017 con el apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

La mejora se ejecuta en la región desde el 2000 iniciando en su orden con Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia.

Para Ecuador implica desde agosto pasado, cuando se presentó el plan, una visión de los indicadores en cada una de las provincias y por diferencias de género, grupos de edad e identidad étnica, entre otras desagregaciones.

Estadísticas más específicas permiten establecer, por ejemplo, que las tasas de desempleo más altas del país se dieron en el 2018 en el grupo poblacional de mujeres de 18 a 29 años (11,9 %), las afroecuatorianas (10,1 %) y las mujeres de Quito (9 %).

La tasa de desempleo nacional durante el año pasado fue del 4 %, que es el porcentaje de personas que buscaron trabajo y no lo encontraron. A quienes no tienen empleo y no lo buscan se los coloca como parte de la Población Económicamente Inactiva.

El INEC seguirá proporcionando información puntual en marzo, junio, septiembre y diciembre. “No reemplaza las cifras coyunturales que siempre emitimos, es información complementaria”, dice el director ejecutivo de la entidad, Roberto Castillo.

Top 10 de las provincias con mayor pobreza por ingresos

-porcentaje de la población-

1.- Morona Santiago 53 %

2.- Napo 51,6 %

3.- Chimborazo 48,9 %

4.- Sucumbíos 41,9%

5.- Esmeraldas 41,6 %

5.- Orellana 41,6 %

6.- Pastaza 37,6 %

7.- Zamora Chinchipe 34,3 %

8.- Bolívar 32,9 %

9.- Cotopaxi 31,2 %

10.- Carchi 29,1 %

10.- Loja 29,1 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos

Top 10 de las provincias con menor pobreza por ingresos

-porcentaje de la población-

1.- Pichincha 12,7 %

2.- Azuay 15,8 %

3.- Guayas 16,7 %

4.- El Oro 16,8 %

5.- Santo Domingo de los Tsáchilas 18,8 %

6.- Tungurahua 22,3 %

7.- Cañar 24,1 %

8.- Santa Elena 26,2 %

9.- Los Ríos 27,2 %

9.- Manabí 27,2 %

10.- Imbabura 28,5 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos

