1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 05 Noviembre 2019

El sector textil atraviesa un momento complicado. La situación económica ha provocado un efecto dominó: la caída en las ventas se ha traducido en recortes de personal en las plantas en lo que va del año, aseguro este 5 de noviembre de 2019 Javier Díaz, presídete de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE).

Según la AITE, las ventas locales han caído en casi $ 73 millones entre enero y agosto de 2019 frente al mismo período del año pasado. La cifra representa una caída de 20 % en las ventas. Los números, según Díaz, se acercan al desempeño de 2016 (año del terremoto que afectó a la Costa ecuatoriana), el peor en dolarización.

Ese escenario ha empujado a una reducción de personal de 12.000 trabajadores en la industria.

Al complejo panorama, según la AITE, se suma el contrabando de textiles, especialmente de mercados como el chino, cuyos productos cuentan con precios más competitivos frente a los fabricados en el país.

Según el sector, el proyecto de Ley de Crecimiento Económico, que actualmente se discute en la Asamblea, no va a mejorar la situación porque no estimulará las inversiones. No obstante, dijo Díaz, es momento de poner el hombro para sacar adelante al país.

En ese contexto, las proyecciones de ventas para Navidad 2019 son pocos alentadoras. Los pedidos han sido menores a lo esperado y, por lo tanto, no va a haber un buen remate de fin de año. El 2020 se presenta como un año muy parecido a 2019. (Expreso)