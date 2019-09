1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 27 Septiembre 2019

El Presidente de la Regional 5 de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Edson Alvarado, se sumó al pronunciamiento realizado en intervenciones anteriores, por el Presidente de la AME Nacional, Raúl Delgado Orellana, al calificar que tienen un fin político las actuaciones de la Defensoría del Pueblo que promueve acciones de protección contra las resoluciones de las sesiones inaugurales, previstas en el art. 317 del COOTAD, afectando el proceso democrático y autónomo de los Concejos Municipales.

En rueda de prensa, Alvarado afirmó que las acciones impulsadas por la Defensoría del Pueblo rompen además la autonomía de los Municipios, misma que en el art. 6 del COOTAD que señala que los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozan de autonomía administrativa, financiera y política.

“Nosotros hacemos un llamado al señor Defensor del Pueblo para que considere estas acciones de protección que han sido presentadas y que en varios cantones no han sido aceptadas, lo que deja en evidencia una falta de unidad de criterios de la misma Defensoría”, reiteró.

Aclaró que si bien es cierto es válida y reconocida la lucha de las mujeres por reivindicar sus derechos, considera inoportuno someter a decisión de varias autoridades la ejecución de la paridad de género, pues a su criterio hombres y mujeres estan en igualdad de condiciones y tienen el derecho de participar en la vida política. “Yo no tengo ese problema, porque yo si tengo vicealcaldesa, pero no podemos permitir que una situación como la que se pretende impulsar y que es netamente política, anule las decisiones que han tomado nuestros compañeros alcaldes desde el día 15 de mayo”, recalcó.

Finalmente expresó su total respaldo a los alcaldes de los cantones: San Cristóbal, Henry Cobos Zavala; Bucay, Gregorio Rodríguez Mancheno; Lomas de Sargentillo, Elvis Vicente Espinoza y a las autoridades cantonales de las provincias de Galápagos, Guayas y Bolívar, quienes han recibido advertencias sobre posibles destituciones de sus cargos si no revén sus decisiones.