Detalles Publicado el Martes, 24 Septiembre 2019

Con más de una tonelada de cocaína, el piloto ecuatoriano Juan Pablo L. C., hermano menor de Eduardo L. C., exdirector de la Dirección de Aviación Civil, fue detenido en Belice.

El detenido habría aterrizado el 11 de septiembre pasado en una pista clandestina ubicada en la costa de Belice con 1.210 paquetes de cocaína, según medios de ese país.

La aeronave supuestamente salió de Venezuela hacia el país centroamericano y poco después una fuente de la Policía supuestamente los delató. Autoridades se trasladaron a varias pistas porque desconocían a qué punto llegaría la avioneta con la droga.

Esta captura se produce en momentos en que Eduardo L. C tiene previsto una audiencia de apelación para la prisión preventiva que pesa en su contra por un caso de narcotráfico. Él, en cambio, fue detenido en junio pasado por ser el supuesto líder de la banda que ingresó más de una tonelada de cocaína a la base de Manta.

Chester Williams, comisionado de Policía de Belice, comentó que vieron llegar a la avioneta, esperaron que aterrizara y el piloto (Juan Pablo L. C.) apagara el motor para intervenir.

Según Williams, se dio un enfrentamiento armado en medio de la captura, pero solo se registraron heridas leves.

En total, seis hombres fueron detenidos. El ecuatoriano Juan Pablo L. C., un piloto mexicano identificado como Miguel C. y cuatro beliceños: Allan Yovani M. Ch., Varlis Enrique G., David Noé O. D. y Norlan José C. L.

Antes de estar en Venezuela, el avión había sido pilotado por Juan Pablo desde Ecuador hacia México llevando canecas con supuesto combustible. Fue sospechoso, pero en México lo dejaron ir porque no descubrieron estupefacientes.

Los hermanos Juan Pablo y Eduardo Xavier fueron relacionados a la compañía Sky Jet Blue, una empresa domiciliada en Miami, que cuenta con una flota de aviones dedicados al traslado privado de pasajeros.

La Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) les decomisó en 2014 tres aviones. En EE.UU. los investigaban por lavado de activos.

En el 2007 se le pidió un informe al exdirector de la DGAC, pues se conoció que un avión voló sin permisos de México a Esmeraldas y luego regresó sin carga. Al mismo tiempo la Policía logró incautar 3,8 toneladas de cocaína. Su informe fue entregado al expresidente Rafael Correa, según investigaciones. (El Universo)