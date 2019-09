En el Día Mundial de la Limpieza

Domingo, 22 Septiembre 2019

Decenas de miles de personas, equipadas con bolsas, redes y contenedores de todo tipo participaron este sábado en una jornada mundial de limpieza, en playas, ríos, lagos y calles, recogiendo basura y pidiendo al mismo tiempo un cambio de mentalidad planetario.



Un día después de que millones de personas se manifestaran contra el cambio climático, los voluntarios se afanaron, bajo el sol o la lluvia, desde las playas de Manila a las orillas del Mediterráneo.



Según sus datos, el año pasado participaron 18 millones de personas de 157 países. Este año esperan contar 160 países participantes.



El Ministerio del Ambiente de Ecuador en coordinación con la Fundación Scouts y la empresa privada, realiza la jornada más grande de limpieza de balnearios a nivel nacional.



Más de 30.000 voluntarios se encuentran en 250 puntos diferentes del país, limpiando deshechos que los turistas dejan en las playas.



Con aproximadamente 750 voluntarios, estudiantes, instituciones públicas, scouts y servidores turísticos son parte de la jornada de limpieza de playas, ríos, lagunas y quebradas en la playa Ballenita de la provincia de Santa Elena.



La operación de limpieza masiva fue organizada por la fundación estonia Let's Do It, que busca "conectar y empoderar a la gente y a organizaciones de todo el mundo para hacer que nuestro planeta quede libre de desechos", según su página web.



La operación de limpieza arrancó en Asia. Los habitantes de Fiyi se pusieron manos a la obra muy temprano, eliminando la basura de sus paradisíacas playas, retirando neumáticos y motores abandonados de la costa, al oeste de la capital, Suva. En la playa australiana de Bondi, los activistas avanzaban por la arena, recogiendo pedazos de plástico y colillas.



En Filipinas, unas 10.000 personas intentaron limpiar la bahía de Manila, muy contaminada, portando bolsas que iban llenando de basura.



La contaminación por plástico es un importante problema en el sureste asiático, sobre todo en Filipinas, China, Vietnam e Indonesia.



"Nos toca a nosotros ayudar al medio ambiente, especialmente aquí, en Manila, donde hay mucha basura", declaró a la AFP Mae Angela Areglado, una estudiante de 20 años, mientras colaboraba en la iniciativa, en el barrio de Baseco de la capital filipina.



El plástico "está afectando a la vida marina porque (los animales) creen que es comida", agregó.



En Francia, los voluntarios acudieron a las playas bajo un día soleado. El ministerio de Medio Ambiente informó que solamente en el barrio de negocios de París, La Defense, se recogieron 12.528 colillas del suelo.



El Día Mundial de la Limpieza quedó sin embargo empañado en París ante nuevas escenas de vandalismo por parte de radicales de extrema izquierda "black block" que se infiltraron tanto en una manifestación ecologista como en otra protesta paralela, la que mantienen cada sábado los denominados "chalecos amarillos".



Los extremistas incendiaron contenedores, bicicletas y papeleras en las calles de la capital francesa, al punto que Greenpeace como Youth for Climate, dos organizadores de la manifestación ecologista, llamaron a sus simpatizantes a abandonar el cortejo.



- De Asia a Europa -



Según un informe de Naciones Unidas, en 2018 el 79% de las 9 toneladas de plástico fabricado en el mundo fue desechado, y solo el 9% fue reciclado.



En Hanói, la capital de Vietnam, unos 1.400 voluntarios participaron en la iniciativa.



"Aunque nuestras acciones son muy reducidas, como limpiar la basura de la vereda, podrían lanzar un mensaje muy fuerte", dijo a la AFP Hoang Thi Hoan, de 19 años.



En China, un grupo de unas 30 personas se esforzaban en limpiar el río Xiaotaihou.



"No se puede obtener permiso para organizar grandes acontecimientos en Pekín por la alta seguridad de cara a las celebraciones del 70º aniversario" de la fundación de la China comunista, explicó a la AFP el organizador Zhang Hongfu, de la oenegé ecologista Amigos de la Naturaleza. (Ecuavisa)