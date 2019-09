1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 19 Septiembre 2019

La Fiscalía presentó, con base en un expediente de 92 cuerpos, elementos de convicción que llevaron a que el Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo dicte auto de llamamiento a juicio en contra de los dos ex funcionarios públicos (ex Prefecto y ex Procurador Síndico) de la Prefectura de esa provincia, por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Además se ratificó la medida cautelar de presentación periódica para ambos.

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la fiscal provincial de Chimborazo, María Fernanda Moreno, presentó los indicios, entre los que destacan las versiones de los jubilados, el reconocimiento del lugar de los hechos, el reconocimiento de evidencias y el peritaje contable, mismo que concluye que se adeuda un valor aproximado de 2 millones de dólares.

Los hechos

Los ciudadanos Mariano C. y Juan P. prestaban sus servicios en el Gobierno Provincial de Chimborazo en calidad de prefecto y procurador síndico, respectivamente, y en febrero de 2018 habrían recibido, por parte de la Inspectoría del Trabajo, una orden de trabajo por jubilación, en la que se detalla que 30 jubilados de la misma Institución estaban a la espera de su pago, por un monto que bordea los 2 millones de dólares.

Los exfuncionarios habrían incumplido la resolución dictada, de cancelar los haberes pendientes por jubilación.

Dato jurídico

El delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente está tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (Fiscalía)