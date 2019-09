1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 13 Septiembre 2019

Cuando se habla del trail running se viene a la mente una disciplina deportiva que evoca muchas emociones al momento de recorrer la montaña y sus “chaquiñanes” (caminos no delimitados).

En Ecuador, este deporte de aventura lleva cerca de dos décadas en vigencia con competencias de alto nivel como el “Huairasinchi”, torneo internacional que se disputa cada año en diferentes lugares del país.

Joaquín López es uno de sus representantes. Menudo, amable y de firme convicción, este quiteño de 27 años ha destacado en varias competencias obteniendo importantes triunfos tanto a nivel nacional como internacional.

Corredor de Aventura desde el 2005, empezó a practicar esta disciplina cuando apenas tenía 13 años al participar en la primera edición de la competencia “El Reto”, convirtiéndose así en el participante más joven de este torneo.

¿Qué es el trail running?

A decir de López, esta es una carrera de ultra distancia que enfrenta a los competidores con la montaña y sus innumerables desafíos.

”El Trail Running de Ultra Distancia, que es la modalidad en la que yo corro, se diferencia a correr en pavimento, o en maratón, en que es siempre por montaña. Normalmente las carreras tienen pasos a desnivel; no corres en plano ni en pavimento, sino que siempre estás subiendo, bajando, terrenos rocosos y de todo tipo. Más que correr en la naturaleza, también interviene el espíritu del sendero”, señala.

Abrir los sentidos, escuchar nuestro cuerpo y sus sensaciones, sentirse bien y apreciar el entorno en el que se corre, es otra de las características de trail running.

“Existe un montón de sentimientos distintos que te permitirán practicar este deporte en armonía con el medio natural. Además, si te concentras en cada paso, piensas menos y escuchas tus emociones, esta sensibilidad te producirá el placer del esfuerzo y el placer de estar al aire libre”, destaca el deportista.

El mejor latinoamericano

López no pierde la sonrisa al recordar su hazaña en el Ultra Trail de Mont Blanc (UTMB), pues mostró su mejor versión en Francia el pasado 30 de agosto de 2019.

El ecuatoriano terminó en el sexto lugar del UTMB, una competencia de carrera extrema, que se realizó entre los Alpes franceses, suizos e italianos.

El tricolor cruzó la meta en 22h47m y lo hizo junto a Ho Chung Wong, representante de Hong Kong.

El primer lugar fue para el español Pau Capell que hizo el recorrido en 20h19m; el segundo puesto lo ocupó el francés Xavier Thevenard (21h07m) y cerró el podio Scott Hawker de Nueva Zelanda con 21h48m.

“Es un sueño, no me lo esperaba (…) Me paré en la largada y me propuse llegar a la meta sabiendo que di todo. Correr con la cabeza y el corazón, más que con las piernas, me llevó a lograr este resultado”, manifestó. (EcuadorTV)