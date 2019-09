1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 10 Septiembre 2019

La mesa de Fiscalización y Control Político, que preside Johanna Cedeño Zambrano, a través de una subcomisión, visitará in situ las denuncias formuladas por Richard Gómez, secretario del Comité de Empresa de la Corporación Nacional Eléctrica (CNEL), en el sentido que se mantienen contratos de tercerización de actividades propias del sector eléctrico, lo cual contraría el mandato constitucional que ordena eliminar toda forma de precarización laboral.

El dirigente sindical, quien representa a más de 4 500 trabajadores del sector eléctrico, aseguró que, contrario a lo expuesto por las autoridades, respecto de una optimización del Estado, en CNEL se despide trabajadores y, por otro lado, se vuelve a contratar técnicos con sueldos más altos respecto de quienes fueron separados de la institución. “Tenemos compañeros que han sufrido accidentes laborales y no fueron atendidos oportunamente por la empresa, obligándoles a “hacer vaca” para pagar los costos de hospitalización de los accidentados”.

Explicó que no cuentan con suficientes herramientas, ropa de trabajo, vehículos y demás implementos para cumplir con sus labores, pese a la serie de pedidos que han hecho, oportunamente, y a la existencia de recursos, al extremo que la empresa no ha ejecutado la totalidad del presupuesto en los últimos años, dejando de lado las múltiples necesidades, no solo de los trabajadores, sino para la adecuada marcha de la corporación.

Indicó, además, que se cerraron algunas sucursales de la empresa, en varios cantones del país, obligándole al usuario a utilizar el sistema financiero nacional para el pago de las planillas, con costos adicionales que van desde los 60 centavos, hasta un dólar con veinte centavos, por concepto de comisiones.

La Comisión de Fiscalización, tras escuchar estas denuncias, resolvió crear una subcomisión que se trasladará a, por lo menos, cuatro provincias para constatar en territorio si efectivamente se dan estas irregularidades, para luego convocar a las autoridades de los sectores eléctrico y laboral, a fin de esclarecer estos hechos.

Seguros Sucre

También, el organismo recibió a Verónica Arlota, gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), para que explique lo que conoce sobre los presuntos incumplimientos en el pago de siniestros por parte de la empresa Seguros Sucre, tema que corresponde investigar por mandato del Pleno de la Asamblea.

La economista Artola subrayó que, si bien el Banco Central es accionista de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y ésta, a su vez, es la mayor accionista de Seguros Sucre, no es de su competencia conocer la actividad que realiza la aseguradora. Sin embargo, oficiará a la CFN para que disponga a Seguros Sucre cumpla con todas las obligaciones contractuales.