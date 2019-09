1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 09 Septiembre 2019

Una delegación del movimiento Unidad Popular en Guayas junto con sus abogados acudió hoy, 9 de septiembre de 2019, a la Corte de Justicia del Guayas para conversar con el titular de la misma, Gabriel Manzur. Le pidieron que analice el pedido de la fiscal provincial, Yanina Villagómez, quien le solicitó el archivo de la investigación previa por presunto fraude electoral en Salitre, durante las pasadas elecciones del 24 de marzo, por no contar con los elementos de convicción suficientes para continuar.

Alonso López, director de la organización política en Guayas, aseguró que un pedido similar extendieron a la fiscal general, Diana Salazar, para que deje sin efecto la decisión de la funcionaria provincial. “Lo importante es que no podemos seguir asistiendo a procesos electorales en los que la ciudadanía elige a una persona y resulta que gana otra. Eso no puede seguir pasando”, cuestionó el dirigente político.

Según López, luego de una corta reunión de 15 minutos, el presidente de la Corte se comprometió a revisar el caso y a convocar a las partes, la fiscal provincial y a los demandantes, para escuchar sus alegatos y decidir si acoge o no el pedido de archivo de la investigación previa. Javier Rojas, uno de los abogados del caso y director de la plataforma de Derechos Humanos y Justicia, manifestó su sorpresa que en un periodo menor a cuatro meses y, a su criterio, con escasas diligencias, la fiscal Villagómez decidiera tomar esa decisión. “Es sospechosa, por decir lo menos, la decisión de solicitar el archivo de esta investigación previa toda vez que ni siquiera han transcurrido cuatro meses y no se ha investigado en la práctica nada. Se han llamado a rendir unas cuantas versiones y no se ha tomado en consideración las resoluciones del Consejo Nacional Electoral ni del Tribunal Contencioso Electoral que determinaron que hubo fraude en las elecciones de Salitre”.

A criterio de los demandantes, entre ellos el alcalde de Salitre, Julio Alfaro, la Junta Provincial Electoral del Guayas acogió un pedido de reconteo de 10 actas del entonces candidato Milton Moreno, del Partido Sociedad Patriótica, “sin presentar ninguna motivación”, reza el escrito enviado a la fiscal Salazar. Con ese reconteo, Moreno pasó al primer lugar y Alfaro cayó al segundo. El Consejo Nacional Electoral invalidó ese reconteo de votos dando como ganador a Alfaro. (Expreso)