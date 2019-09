1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 01 Septiembre 2019

Pese a que el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la presencia de militares en las calles para brindar apoyo en la seguridad ciudadana, la delincuencia parece no bajar la guardia.

Horas después de que el cantón Naranjal se conmocionó por el secuestro y amenaza que sufrieron empleados de una entidad bancaria, a quienes los antisociales habrían colocado explosivos en el cuerpo, religiosos de una iglesia vivieron momentos de pánico en el vecino cantón Yaguachi.

Vipin George se despedía de varios feligreses de la Catedral San Jacinto, la noche del último viernes, luego de haber finalizado una actividad religiosa.

Eran casi las 21:30, cuando se le acercó a un hombre para indicarle que ya iba a cerrar las puertas de la iglesia. “Padre, quiero confesarme”, fue la respuesta que recibió George, en forma amable. La conversación continuó por varios segundos.

“Sentí que alguien me tocó el brazo y cuando me viré vi a un hombre que me apuntaba con un arma. Pensé que era una broma, pero otro señor me dijo ‘vamos a tu cuarto’, tal vez ellos pensaban que aquí en la iglesia había mucho dinero”, explicó.

Indicó que en ese momento otras seis personas (algunas con gorras y mochilas) se acercaron a él. Estaban sentados en diferentes partes de la iglesia. Todos portaban armas.

El padre señaló que una monja alcanzó a dar aviso a los feligreses que se encontraban en los exteriores de que se intentaba robar en la iglesia.

“Es ahí cuando ellos se asustaron y comenzaron a salir corriendo”, manifestó el párroco, de origen indio, y que tiene tres años sirviendo en la Catedral.

En los exteriores de la Catedral, las personas se aglomeraron al escuchar los gritos que salían del sitio.

Christian Vargas, subjefe policial del distrito Yaguachi, indicó que recibieron una alerta del intento de robo en la iglesia, pues a menos de 200 metros está ubicada una Unidad de Policía Comunitaria (UPC). El uniformado contó que, al llegar al sitio, observaron que varios ciudadanos habían atrapado a uno de los sospechosos del hecho delictivo.

“Otro al ver la presencia policial corrió tratando de huir, pero lo cercaron también, ahí los detuvimos”, dijo Vargas.

Los detenidos fueron identificados como Xavier C. y Enrique A., y tienen antecedentes penales. Otras tres personas que participaron en el hecho huyeron y se trata de identificarlos con ayuda de las cámaras de la iglesia, que registraron el intento de asalto.

Vargas comentó que los dos detenidos tenían evidencias como ropa, celulares y un arma de fuego. Sostuvo que, al parecer, previamente habrían asaltado a peatones en diferentes zonas del cantón.

“Como son las fiestas de Yaguachi y hay mayor afluencia de gente, aprovechando que la iglesia tenía feligreses, ingresaron y esperaron a que cierren las puertas para cometer el robo a personas, lo que finalmente no sucedió”, dijo el uniformado.

El párroco rindió su versión cerca de las 11:00 de ayer, antes de la audiencia de formulación de cargos en contra de los dos detenidos por el hecho.

Las actividades en la iglesia se desarrollaron con normalidad este sábado. (El Universo)