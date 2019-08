1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 27 Agosto 2019

Unos 26.411 cupos están disponibles para la segunda postulación al sistema universitario público, que se realizará desde el jueves 29 de agosto hasta el domingo 1 de septiembre del 2019, a través de la página del Ser Bachiller, informó la Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación (Senescyt).

De lo ofertado para el segundo semestre de 2019, 63 653 cupos fueron aceptados en la primera postulación. En esta nueva fase los jóvenes tendrán otra oportunidad para postular por hasta cinco opciones de carrera de su preferencia, en orden de prioridad, según la institución, jornada, modalidad y ciudad. El sistema asignará los cupos de acuerdo a esa selección y de la oferta académica existente.

Antes de postular, la Senescyt recomienda a los aspirantes ingresar a la página de admisiones de la entidad y descargarse la oferta académica de la segunda postulación, para que postulen según su puntaje.

Los puntajes referenciales del periodo anterior (primer semestre del 2019) de cada carrera están disponibles en la página de admisiones. Estos sirven de guía para que los aspirantes universitarios tengan una idea de las carreras a las que pueden postular con su puntaje del Ser Bachiller.

La segunda postulación contará con dos fases de asignación. En la primera, que se desarrollará el 4 y 5 de septiembre de 2019, el sistema adjudicará los cupos en las dos primeras opciones de carrera elegidas.

Si el aspirante obtiene un cupo en su primera opción de carrera y lo rechaza o no se pronuncia, no podrá postular en las siguientes etapas del proceso de admisión correspondiente al segundo semestre de 2019. En la segunda asignación, que será el 9 y 10 de septiembre, se considerarán todas las opciones de carrera. En esta fecha, los aspirantes que aún no han obtenido un cupo podrán ingresar y verificar si ya cuentan con uno.

La nota del examen Ser Bachiller ya no es el único parámetro para obtener un cupo, ya que se consideran otros componentes como su nota de grado del bachillerato y puntos adicionales que son parte de las políticas de acción afirmativa.

Las personas que no obtengan un cupo podrán inscribirse en el curso de nivelación general gratuito que ofrece la Secretaría de Educación Superior, con el objetivo de reforzar los conocimientos de lo jóvenes para que rindan el próximo examen Ser Bachiller. (El Comercio)