1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Martes, 27 Agosto 2019

Hoy se cumplen dos meses desde que Juan Fernando Velasco fue posesionado como Ministro de Cultura. Su gestión arrancó con cambios en la directiva para acelerar procesos estancados.

Velasco está informando en las provincias sobre el proyecto Ecuador Creativo, cuya primera etapa entró en vigencia con cuatro medidas que favorecen a la industria cultural: IVA 0% para servicios culturales, la línea de crédito Impulso Cultura brindada por BanEcuador, la eliminación de aranceles para insumos culturales y la redistribución de los recursos públicos para la contratación de artistas nacionales.

“La Ley de Cultura está vigente desde hace tres años y no se cumplía. En 35 días logramos sacarlo adelante”, dice. A pesar de que asumir el cargo le ha dado un vuelco a su rutina y pone en pausa su carrera artística, Velasco ha afrontado el compromiso con optimismo. Con más de tres décadas siendo parte del sector cultural, reconoce que hay luchas que se han batallado por largo tiempo sin respuesta.

Ahora, al otro lado del escritorio, su principal estrategia es apoyarse en la Ley de Cultura para que el Ministerio cumpla su función y garantice los derechos de artistas y gestores culturales.

¿Con qué dificultades se encontró y cómo piensa solucionarlas?

Hay un desorden generalizado de la estructura del Ministerio. Tenemos dos baluartes: la Ley de Cultura, que nos posibilita ordenar la casa y trazar una política cultural definida; y la voluntad política del presidente, Lenín Moreno. Las cuatro medidas de Ecuador Creativo no habrían podido concretarse si no hubiera la voluntad política.

¿Qué importancia le da el Presidente a la cultura? ¿Cuáles fueron las medidas de austeridad que le solicitó?

Este Ministerio está con uno de los presupuestos más bajos de su historia, pero no me centraría ahí, porque esas cuatro primeras medidas, que son decisivas, no tienen que ver con el presupuesto sino con el cumplimiento de la Ley y la voluntad política.

El Presidente no me puso ninguna condición, me dijo: ‘confío en que puedas hacer una diferencia. No se puede hablar del patrimonio inmaterial sin pensar que quien lo crea es alguien que tiene necesidades.

Se rumora que el Ministerio podría desaparecer. ¿Será?

Si algún sentido tiene este Ministerio, es ejercer la rectoría en el Sistema Nacional de Cultura y garantizar que desde el Estado se cumplan los derechos ciudadanos del acceso a la cultura, pero también, los derechos de artistas y gestores culturales. El Ministerio tiene que generar la política que atraviese a todas las instituciones del Sistema Nacional de Cultura y ser el rector.

Hay instituciones que no cumplen la Ley de Cultura. El caso de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura (CCE) es el más sonado. ¿Qué medidas se tomarán? ¿Están exentos de sanción porque supuestamente hay contradicciones en la ley?

No somos el ente sancionador, eso corresponde a la Contraloría. Quien decide si hay un error o una inconsistencia en la Ley tampoco somos nosotros, es la Corte Constitucional. Lo único que hacemos es instar a que se cumpla la Ley. Sobre la CCE, el Ministerio de Finanzas nos ha hecho la consulta y hemos respondido que hay un reglamento para asignaciones.

Usted indicó que pediría a Contraloría un estudio de la gestión anterior del Ministerio. ¿Cómo está ese proceso?

Está en curso, es un examen especial para programas donde hay mucho presupuesto involucrado. El examen de Contraloría completo, general, implicaría que todos nos dediquemos a trabajar para ese examen. Hay que hacerlo, si Contraloría así lo requiere, pero hemos determinado hacer exámenes especiales en ciertos procesos, como el Plan Nacional del Libro y el Festival de Artes Vivas.

¿Cómo se regulará el uso que la CCE dé al presupuesto de ‘Arte para todos’?

La CCE es el ente ejecutor de ‘Arte para todos’ en sus 24 núcleos y es el que debe gestionar la contratación de artistas y gestores. Como Ministerio somos el ente rector. Vamos a garantizar que nuestra política sea transferida a este programa.

Buscamos garantizar la participación democrática y la construcción de esos criterios. Los candidatos con mayor puntaje pasarán a un comité instalado de manera territorial, en el que hay cinco representantes: uno de la CCE, uno del Ministerio, uno de Presidencia, uno del Ministerio del Trabajo y uno de la sociedad civil. Estas personas, en cada territorio, determinarán los seleccionados.

La política pública cultural se ha manejado siempre desde la gratuidad. ¿Cómo cambiará esto?

Hay que terminar con la gratuidad, ese es uno de los puntales. Los museos, el Teatro Benjamín Carrión en Loja, el MAAC en Guayaquil, Ciudad Alfaro en Montecristi, las orquestas sinfónicas, están trazados por el tema de la gratuidad. No pueden cobrar, pero, al mismo tiempo, en la austeridad, el Estado no puede darles los recursos.

Vamos a mantener el derecho al acceso a la cultura. Es parte de la etapa dos de Ecuador Creativo: crear modelos de gestión diferentes para estas instituciones, que permitan generar recursos. Hay gente que vive de eso y hay que enseñarlo desde las escuelas y colegios.

¿Cuál es la situación del Festival de Artes Vivas, luego del recorte en el presupuesto?

Hay que tener claro que la primera edición costó alrededor de $1’900.000. La segunda $3’300.000 y el tercero como 2’600.000. Ahora, con el Camino a Loja, estamos en 1’800.000. La segunda y la tercera fueron por régimen especial, sin concurso. El primero y este año es por concurso. Hay un examen de Contraloría que dice que no hay justificativo para que (en la segunda y tercera) se haya subido el presupuesto.

La preocupación debería ser que faltan tres meses. Estamos reuniéndonos con los embajadores de Brasil, México, China y Perú, para que nos ayuden a lograr la celeridad. Mañana máximo (el viernes pasado) ya se adjudica el contrato, ya tenemos el director artístico.

¿No era hasta el 20 de agosto?

Sí, hubo un proceso de convalidación de errores, y hoy (22 de agosto) se adjudica. Vamos a garantizar que la inversión en artistas ecuatorianos corresponda a lo que dice la Ley, que no se destine gran parte del presupuesto a los internacionales y a los ecuatorianos se les esté negociando.

También nos hemos reunido dos veces con la ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, para garantizar el acceso de vuelos, hacer un acuerdo con TAME y ver la posibilidad de que otra aerolínea empiece a viajar a Loja. Estamos construyendo programas turísticos que sean ofertados a todo el país.

Para la edición del próximo año estamos trabajando para que no nos pase esto y vamos a crear un departamento especial, permanente para el Festival de Loja, que va a tener sede en Loja. (La Hora)