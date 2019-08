La Dirección de Delitos Contra la Vida (Dinased) investiga un homicidio ocurrido el domingo 25 de agosto del 2019. Según las primeras versiones, Jaime Betancourt, de 78 años, fue apuñalado en las calles Mariano Ortiz y La Condamine, cerca de pista atlética de Los Chasquis, en La Vicentina, en el norte de Quito.

La hija de la víctima contó a los agentes que ambos salieron de su casa a las 05:00 para dar un paseo matutino. Dijo que se adelantó unos 30 metros, junto con sus dos perros, y que minutos después escuchó los gritos de su padre pidiendo ayuda.

Cuando regresó vio a su familiar, tendido sobre la acera y envuelto en sangre. Presentaba heridas de arma blanca en la cabeza y en el cuello. También reconoció a tres hombres, extranjeros, que se alejaban del sitio donde estaba su papá.

La mujer trasladó a su padre hasta la UPC más cercana, que se encontraba a 120 metros, pero no encontró a nadie. Un taxista que circulaba por el lugar bajó de su vehículo y le prestó los primeros auxilios. Cuando llegó la ambulancia, el hombre ya no tenía signos vitales.

Según la familia, los tres desconocidos quisieron robar las pertenencias de la víctimas, pero no cargaba dinero ni celular ni pertenencias de valor y fue asesinado. (El Comercio)

Hoy a las 7:30 am mataron a mi tío abuelo 76 años con 5 puñaladas por ir a comprar el pan, caminando por la floresta... ya no es la hora a la que se sale, ya no es si estabas ebrio o si tienes cosas de valor, ahora te matan a cualquier hora por un pinche celular, a cualquier edad