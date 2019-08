1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 19 Agosto 2019

Estados Unidos es el primer destino del extranjero al que viajan los ecuatorianos.

El 37% de las 1’497.680 salidas registradas desde el Ecuador el año pasado se dirigió a ese país.

Y la solicitud de visas es permanente como también los fraudes de los que muchos son víctimas, según revelan las funcionarias diplomáticas estadounidenses Julie Mellin (JM) y Erin Brady (EB), con quienes hablamos de las observaciones al momento de otorgar el documento de turista y de varios “mitos”.

Desde hace dos meses el Gobierno de Estados Unidos pide a quienes solicitan visa que registren en el formulario sus redes sociales.

Unos 15 millones de extranjeros solicitan anualmente visa para ingresar a ese país, según datos publicados en junio pasado.

¿El formulario lo debe llenar el solicitante o una agencia de viajes?

JM. Una persona puede llenar su formulario, no es necesario ir a una agencia de viajes, pero si quiere hacerlo está bien, lo importante es que sea responsable de su información.

Una mentira, por simple que parezca, ¿es motivo para negar una visa?

JM. No, no necesariamente, estamos evaluando cada solicitante y cada solicitud en sus propios méritos.

¿A qué se refiere con “los propios méritos”?

JM. Los vínculos que un solicitante tiene con su país, por ejemplo, su vínculo estudiantil, social o económico, depende de la situación.

En junio se incorporó el requerimiento de suministrar nombres usados en redes sociales a los solicitantes. ¿Qué se analiza en ellas?

JM. Es solamente una herramienta para tener una imagen más completa del solicitante. Las redes sociales pueden ser fuente de información si es necesario, pero generalmente la fuente primaria de información son la solicitud en el formulario y la entrevista. Tenemos su dirección, por ejemplo, en la solicitud, pero no lo vamos a visitar en su casa, es solamente una oportunidad de tener una idea más completa de una persona, no vamos a juzgar las vistas (inclinaciones) políticas o su vida personal, no es nuestro trabajo.

¿Y si la red social mantiene el perfil de privacidad? ¿El solicitante debe tenerla abierta?

JM. No, no es necesario, es solo que como más personas están usando las redes sociales tenemos más fuentes de información; no significa que vamos a investigar a todo solicitante y todas las redes sociales.

EB. Y creo que es importante decir que nosotros no estamos pidiendo las claves, es simplemente una parte del perfil, pero en ningún momento en su solicitud deberían incluir contraseñas de sus redes sociales.

¿Estar desempleado, por ejemplo, representa un motivo de negativa?

JM. Lo que es más importante es que el solicitante sea honesto en su solicitud, no hay una regla específica sobre un negado automático.

Hay quienes dicen que se niega la visa por haber ido a Cuba.

JM. No es verdad, no hay una regla que diga eso, de hecho si una persona ha viajado a otros países y ha regresado a su país, puede ser un ejemplo de tener vínculos con su país.

Entonces podría negarse a quien no ha viajado antes de solicitar la visa.

JM. No es necesario tener una historia de viajes...

El haber viajado una sola vez o no haberlo hecho con una visa emitida por cinco años, ¿puede ser negativo para la renovación?

EB. El no viajar o viajar poco no es mal uso, porque nadie te obliga a que viajes...

¿Se revisan estados financieros para otorgar la visa?

JM. No estamos revisando la historia financiera, pero como dije antes, es posible demostrar vínculos financieros o económicos.

EB. Es una parte del todo. Estamos viendo el perfil de cada solicitante, no hay una fórmula de lo que debe tener o no tener.

¿Se debe llevar a la cita una carpeta de documentos, estados de cuenta, fotos...?

JM. No es necesario... pero depende de los documentos, puede ser una influencia positiva, pero no es necesario.

¿Son determinantes la edad y el estado civil del solicitante?

EB. No, nosotros no discriminamos porque uno sea soltero, casado, viudo, viene otra vez lo mismo, si esa persona aquí tiene su vida establecida y tiene un motivo legítimo por el que quiere viajar a Estados Unidos. Nosotros queremos que los ecuatorianos viajen a los Estados Unidos, no importa ni la edad ni el estado civil, ni los hijos, realmente tiene que ver con cada solicitante y sus vínculos socioeconómicos y sociales con su país de residencia y por qué quiere ir a Estados Unidos, esas son las cosas que básicamente estamos evaluando (...). Las leyes migratorias están establecidas y todos nosotros estamos aplicando las mismas leyes en Quito y Guayaquil.

¿Tener familiares que son residentes o que hayan sido deportados es un peso al momento de calificar la visa?

JM. Es importante que los solicitantes compartan toda la información sobre su historial de deportación o sobre sus familiares aquí o allá, pero no vamos a discriminar a ningún solicitante por las actividades de otro miembro de su familia.

Quien ha sido solicitado por un familiar (visa migratoria), con un proceso en marcha, ¿puede solicitar una visa de turismo? ¿Esta puede ser negada por ese motivo o anula el proceso migratorio?

EB. Va a depender de las circunstancias. Obviamente una visa de turismo es para una persona que viene y dice ‘yo no tengo intenciones de emigrar, lo que quiero es pasear’, entonces si una persona está siendo pedida ya esa persona tiene intenciones de emigrar, pero de ahí dependería de cada solicitante, de cada situación, porque si una persona está siendo pedida y todavía faltan años, pero tiene un motivo legítimo de viajar, asistir a un evento familiar, una conferencia, entonces es posible tener doble intención: de turismo en este momento y de emigrar más adelante. Debería decir, ser muy honesto en explicar su situación (...). Si una persona viaja con una visa de turismo y abusa de esa visa de turismo, podría perjudicar el proceso de residencia después.

¿Qué tiempo debe esperar una persona a la que se le ha negado la visa para volver a intentar?

EB. No hay un tiempo específico, pero es importante que al volver a solicitar haya un cambio significativo (en su situación), porque si no puede ser el mismo resultado. Pero quiero tomar la oportunidad para insistir en que se debe decir la verdad, porque a veces un solicitante viene, se presenta, se le niega y unos meses después regresa y cambia la información, pensando que eso le va a favorecer y, en cambio, eso sí le puede perjudicar porque pierde credibilidad.

Cuando hablan de vínculos con el país del solicitante se refieren, por ejemplo, a tener familia, un trabajo estable, bienes...

JM. Sí, pueden ser ejemplos, pero depende de cada solicitante...

EB. En una visa de turismo se supone que la gente va de turista, para visitar a su familia, usted mencionó el tener familiares en Estados Unidos, más bien eso es un propósito legítimo de viajar, no es un problema tener familiares allá, y los vínculos sí van a variar de persona a persona... uno debería poder demostrar que su motivo es turismo, si es una visa de turista o si es una visa de estudiante que se va a estudiar y después regresará a su país.

¿Una visa de estudiante debe estar garantizada por un establecimiento educativo en EE.UU.?

EB. Antes de solicitar la visa de estudiante el solicitante debe encontrar el programa de estudios, ser aceptado y luego esta institución le va a mandar el formulario necesario para poder presentarse a solicitar la visa de estudiante. Pero tener ese formulario no es garantía tampoco, porque el estudiante va a tener que demostrar que tiene cómo pagar los estudios y que al acabar esos estudios va a regresar a su país.

Si viaja como turista y ya en EE.UU. se queda a estudiar, ¿es posible cambiar el estatus luego?

JM. Es posible cambiar el tipo de visa después de llegar a los Estados Unidos, pero es necesario hacerlo inmediatamente. Un turista no puede estudiar con una visa de turista.

EB. Es importante entrar con la visa apropiada...

¿Es motivo de nulidad de la visa detectar que una persona está haciendo una actividad que no es compatible con el tipo de visa otorgada?

JM. Depende de la situación, pero si una persona está haciendo algo que es prohibido, puede ser una razón de negar una visa a futuro.

EB. Y precisamente trabajar es una de las actividades prohibidas con una visa de turismo.

¿Comprar departamentos u otros bienes facilita o garantiza el otorgamiento de una visa? Y sobre la posibilidad de ser víctimas de estafas, ¿pueden buscar información en la delegación diplomática?

JM. Si una persona está comprando una propiedad en Estados Unidos, es una transacción privada y como representantes de los Estados Unidos no podemos dar consejos. Tampoco hay una garantía de una visa.

EB. El comprar una propiedad en Estados Unidos no es ninguna garantía, uno debería tener primero la visa... Pero ya que usted mencionó lo del fraude yo sí quiero decir: por favor, solamente visiten las páginas oficiales que terminan en gov para cualquier pregunta que tengan sobre el proceso de la visa, porque mucha gente aquí en Ecuador es estafada por agencias, abogados, por gente que ofrece y garantizan una visa y les cobran $ 500 o más, y si alguien le ofrece o le garantiza una visa, es fraude porque nadie puede garantizar una visa, solamente se puede otorgar en el consulado o en la embajada... Entonces tengan mucho cuidado con el fraude porque sí hay bastante.

Para preguntas, la misión recomienda dirigirse a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y para reportar fraudes, a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (El Universo)