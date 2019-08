1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 16 Agosto 2019

La subzona 11 en Loja, de la Policía Nacional, realiza actividades de orden y control de las festividades de la parroquia El Cisne que se vienen desarrollando desde 28 de julio al 16 de agosto.

En relación a la seguridad y traslado de la sagrada imagen de la Santísima Virgen de El Cisne y de los romeriantes, los días 17, 18 y 20 de agosto del presente desde el Santuario Nacional hasta la ciudad de Loja, prevé garantizar el normal desarrollo del peregrinaje a través del operativo policial extraordinario denominado “Romería 2019”. Para ello, tienen previsto desplegar 545 servidores policiales de los ejes preventivo, investigativo y de inteligencia en los que se incluyen agregados de otras unidades.

Los objetivos serán fortalecer la seguridad ciudadana y el orden público a través de dispositivos de proximidad; prevenir, reducir y controlar la accidentabilidad en los ejes viales en la jurisdicción de la Policía Nacional; y custodiar mediante un ambiente controlado la sagrada imagen de la Virgen de El Cisne.

Desde el organismo, recomienda a las personas no lucir joyas ni exponer su celular; llevar el dinero estrictamente necesario; no poner resistencia ante un incidente delictivo y llamar al 911; utilizar los parqueaderos seguros y no deje objetos de valor en el interior de su vehículo; alimentarse en sitios adecuados que brinden seguridad; y ante un hecho inusual denunciar inmediatamente a la Policía Nacional. (PMB)