Detalles Publicado el Viernes, 16 Agosto 2019

El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Diego Tipán, dialogó sobre el Acuerdo Nacional y la importancia del trabajo articulado entre las instituciones del Estado, municipios, GAD, academia, medios y sector privado.

A su juicio, involucrar a todos los sectores de la sociedad en la construcción del Acuerdo Nacional permitirá comprender que la criminalidad es multicausal y por ende abarca diversos factores que deben ser analizados para combatirla desde una perspéctiva integral.

Tipán explica que el espacio público puede originar el fenómeno delictual, es decir, un espacio que está abandonado, poco iluminado y no está debidamente atendido, es un espacio donde suceden más los delitos. En este sentido, es importante articularnos con los Municipios, ya que la Policía no puede poner alumbrado público o realizar una regeneración urbana por no estar dentro de sus competencias.

"La idea es indicar dónde sucede el fenómeno de criminalidad y el municipio puede generar factores de protección en materia criminológica".

Por otro lado, en entrevista para Radio Amércica, habló sobre la necesidad de repotenciación, mantenimiento preventivo y correctivo de las UPC. Se iniciará un análisis por población y subcircuitos para determinar cuantas unidades requieren, a fin de que sean ubicadas en lugares de alta conflictividad. También analizó las cifras de robos entre 2018 y 2019. (PMB)