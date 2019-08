1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 13 Agosto 2019

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia, advirtió a través de un comunicado, de una serie de productos naturales sin registro sanitario ecuatoriano vigente.



Se trata de los productos: Linulax Plus, Higazan Plus, Extracto Nutry Kids, Gastrizan, Tónico Multivitamínico y Gastrizan Úlceras Estomacales, importados y distribuidos por Vitaplus.



Arcsa recomienda no consumir, distribuir o comercializar los artículos debido a que no pueden "garantizar su inocuidad, calidad y seguridad, representan un riesgo para la salud de la población".



La entidad insta a la ciudadanía a informar sobre la venta o distribución de este tipo de productos irregulares a través de la aplicación Arcsa Móvil o de la página web Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . Además, aseguran que sus datos personales y la información brindada serán absolutamente confidenciales.



Agrega que, se puede verificar el estado del Registro Sanitario por medio de las bases de datos de los medicamentos y productos de uso y consumo humano que se encuentran publicadas en la página web de la Agencia y por medio de Arcsa Móvil. (Ecuavisa)