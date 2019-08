1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 03 Agosto 2019

Un nuevo caso de maltrato animal se registra en el país. Esta vez, la víctima fue Toreto, un perro de raza Pitbull, quien murió luego de ser encadenado y arrastrado por una volqueta que se movilizaba por la vía Cuenca-Azogues.



El hecho sucedió alrededor de las 22H30 del 2 de agosto de 2019. El can estaba atado con una cadena a la parte posterior del vehículo pesado y era arrastrado sobre el asfalto a gran velocidad.



Testigos que se percataron de lo que ocurría, obligaron al conductor del volquete a detener la marcha, a la altura del Hospital del Río, en Cuenca. Allí confirmaron el deceso del animal, cuyas partes estaban destrozadas.



El chofer de la volqueta fue retenido por los moradores, y posteriormente entregado a la Policía.

Al lugar llegó la propietaria de Toreto, quien relató que el can que era muy querido, que le ayudaba como guardián. Pero en la noche, el perro fue amarrado al camión, que estaba en mantenimiento en un taller mecánico, es decir no tenía previsto moverse del sitio.



En una acción confusa, el conductor sacó la volqueta del taller. Se conoce que el sujeto estaba en estado etílico y que no se habría percatado de que el animal estaba amarrado al camión.



La Policía Nacional informó que el chofer afrontará una audiencia de formulación de cargos, además de la muerte del animal, por conducir bajo los efectos del alcohol. (Ecuavisa)