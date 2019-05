1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 80% (1 Vote)

Detalles Publicado el Jueves, 09 Mayo 2019

Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Rehabilitación Social, reconoció este jueves que el sistema penintenciario está "a días de explotar" si no se toma una medida urgente y por eso no cree que pase de la próxima semana la declaratoria de emergencia, lo cual lleva analizándose desde hace más de tres meses y no se ha ejecutado porque se estaban estudiando los resultados positivos que se deben concretar en los dos meses que dure la emergencia.

La inseguridad es por la insistencia de bandas en tener el control dentro de las cárceles de drogas y armas que ingresan ilegalmente. En los recintos se han encontrado hasta fusiles, asegura Pazmiño, por lo que se analiza la presencia de fuerzas policiales dentro de los pabellones de máxima seguridad y de militares en el perímetro exterior.

La declaratoria de emergencia, explica, es para fortalecer el sistema de rehabilitación social y esto se consolidará cuando se atiendan a los privados de libertad como seres humanos. (PMB)