Detalles Publicado el Jueves, 28 Junio 2018

Cristina Murgueytio, directora de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim), ve con preocupación el catálogo médico electrónico que ofrece productos con tecnología semi-automática que ya se encuentra en desuso.

Asegura que se requieren dispositivos médicos de calidad para no presentar falencias en los resultados y atención al paciente. Recordó que la Procuraduría se pronunció sobre ilegalidades en el convenio marco e incluso el Ministerio de Salud informó que lo ofertado no responde a los requerimientos de los médicos y pacientes, pero la Sercop aún no se ha pronunciado al respecto.

"En temas de salud se tiene que hacer análisis exhaustivo y comprar equipos con buena tecnología para generar sostenibilidad en el sistema y ahorrar con productos de calidad", sentenció. (PMB)